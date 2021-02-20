Almanya'dan giden 410 radikal İslamcı hâlâ bölgede

Bunlardan 410'u hâlâ bölgede. Onlardan 156'sı çifte vatandaş. Bu kişilerin 21'i ise Türk vatandaşlığına da sahip.Federal Hükümet'in elindeki bilgilere göre, Almanya'dan en az bin 70 İslamcı Suriye ve Irak'a giderek oradaki örgütlere katıldı. Yeşiller partisinin Federal Meclis'e yönelttiği bir soru önergesine cevaben bilgi veren Alman hükümeti, ilgili bin 70 kişi arasında çocukların yer almadığını, sadece yetişkinlerden söz edildiğini vurguladı. Yine hükümetin önergeye verdiği cevapta, söz konusu kişilerin yarısının IŞİD, El Kaide veya ona yakın gruplar ile diğer terör örgütlerinin silahlı mücadelesinde yer aldığı veya onları desteklediği bildirildi. Almanya'dan giden İslamcılardan üçte birinin geri döndüğü, 260'tan fazla kişinin de Suriye veya Irak'ta hayatını kaybettiğine dair güvenlik birimlerinin elinde ipuçları bulunduğu belirtildi. En az 410 kişi hâlâ Suriye veya Irak'ta Alman hükümeti, 22 Ocak 2021 tarihi itibarı ile hâlâ en az 410 İslamcının da Suriye ve Irak'ta olduğundan yola çıkıldığını belirtiyor. Ancak bu kişilerin çoğunluğunun nerede ikamet ettiği konusunda ellerinde kesin bilgi bulunmadığı da kaydediliyor. Hatta akıbetinden yüzde yüz emin olunamayan bu kişilerden bazılarının Irak veya Suriye'de yaşamını yitirmiş olabileceği de bildiriliyor.

Yeşiller'in konuyla ilgili soru önergesine verilen cevapta Federal Hükümet, yurt dışında olduğu tahmin edilen 410 kişiden 156'sının Alman vatandaşlığının yanı sıra ikinci bir ülkenin vatandaşı daha olduğunu da bildiriyor. Bunlar arasında 35 kişi ile Fas vatandaşları başı çekiyor. Faslıların Alman vatandaşı olurken doğuştan sahip olduğu vatandaşlıktan çıkmasına izin verilmediğinden istatistiklerde rakamları genelde yüksek görünüyor. Hâlâ yurt dışında olduğu tahmin edilen, 156'sı çifte vatandaş 410 kişi içinde Türk vatandaşları da 21 kişi ile ikinci sırada geliyor. Onları 18 kişi ile Tunus, 15 kişi ile de Afgan vatandaşları izliyor. Sayılarının en az 410 olduğu belirtilen bu grupta, ayrıca Türk vatandaşlığından çıkıp sadece Alman vatandaşı olanların da yer alıp almadığına dair veri bulunmuyor. 101 Almanyalı Suriye'de cezaevlerinde Alman hükümeti, 8 Ocak 2021 itibarı ile Almanya'dan giderek Suriye ve Irak'taki İslamcı örgütlere katılanlardan 101 kişinin Kuzey Suriye'de esir olarak veya gözaltında tutulduğunu bildiriyor. Bunlardan 71'inin Alman vatandaşı, 30'unun da Almanya'dan giden farklı uyruklu kişiler oldukları belirtiliyor.

Alman güvenlik birimleri, çatışma bölgelerine gidip terör kamplarında teorik veya silahlı eğitim alan ya da silahlı çatışmalara katılan kişilerin Almanya'ya döndükten sonra da ciddi tehlike arz edebileceğinden yola çıkıyor. Tehlikeli olup olmadıkları saptanırken de, radikalleşen kişinin çatışma bölgesinde yaşadıklarının yanı sıra onu Almanya'ya dönme kararı almaya iten sebeplerin de dikkate alındığı belirtiliyor. Cihat ideolojisi kafasında kemikleşmiş, savaş ve çatışma tecrübesi de olan, ilaveten hâlâ şiddet eğilimi taşıyanların yanı sıra, kimilerinin de İslamcı gruplara katılırken sahip olduğu beklentiler konusunda hayal kırıklığına uğramış olduğu ya da tanık olduğu şiddet yüzünden tamamen travmaya uğramış olabildiği de aktarılıyor. Dolayısıyla da İslamcılara katılmak için yurt dışına çıkıp da daha sonra geri dönenler arasında radikal İslamcı ideolojiyle yolunu ayıran veya o grupların faaliyetlerine daha az katıldığı görülen ya da eğilimin tamamen ortadan kaybolduğu kişiler de saptandığı not ediliyor. Bu sebepten de yurt dışındaki İslamcı gruplara katılıp geri dönenlerin topluma yeniden kazanımı değerlendirilirken, her kişinin kendi özelinde durum incelemesi yapılması gerektiği vurgulanıyor.