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Almanya'dan Harekata Ara Verilmesine Tepkiler

18.10.2019 17:08 | Son Güncelleme

Almanya, Türkiye'nin Suriye'deki harekatına ara verilmesinin hükümet tarafından ‘olumlu’ olarak değerlendirildiğini ancak buna rağmen Türkiye’ye yönelik silah satış kısıtlamasının süreceğini belirtti

Almanya'dan Harekata Ara Verilmesine Tepkiler

Alman hükümeti, Türkiye ile ABD arasında Suriye’deki harekata ara verilmesiyle ilgili yapılan anlaşma konusunda temkinli bir açıklama yaptı. Federal Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, harekata ara verilmesinin hükümet tarafından ‘olumlu’ olarak değerlendirildiğini ancak buna rağmen Türkiye’ye yönelik silah satış kısıtlamasının süreceğini söyledi.

"Suriye’nin kuzeyindeki çatışmaları durduracak, bölgedeki gerilimi azaltacak ve sivilleri koruyacak her adımı selamlıyoruz" diyen sözcü, Türk ordusunun operasyonunun sonuçları konusunda daha birçok açık soru olduğunu ve bu yüzden silah satışı konusunda alınan kararın geçerliliğini koruduğunu açıkladı. Sözcü, "Harekata verilen aranın kalıcı bir barış anlaşmasına dönüşmesini umuyoruz. Bunun için de tarafların aralarındaki sorunları karşılıklı müzakereyle çözmeleri gerekiyor" şeklinde görüş belirtti.

Dün mecliste bir açıklama yapan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Suriye'nin kuzeyindeki operasyonun "hesaplanamaz riskleri" olduğunu ve "bölgede büyük jeopolitik sonuçlara yol açacak insancıl bir dram yaşandığını" ifade ederek, bu nedenlerle mevcut durumda Türkiye’ye silah ihracatı yapılamayacağını söylemişti. Daha önce de Dışişleri Bakanı Heiko Maas, “Türk ordusunun Suriye’nin kuzeydoğusuna yaptığı operasyon nedeniyle, Federal Hükümet, Türkiye’nin Suriye’de kullanabileceği bütün askeri teçhizatın satışına izin vermeyecek” ifadelerini kullandı.

Öte yandan istihbarat teşkilatı Anayasayı Koruma Örgütü’nün başkanı Thomas Haldenwang, Türkiye’nin Suriye’deki operasyonu nedeniyle IŞİD terör örgütünün yeniden güçlenebileceğini, bulundukları hapishanelerden kaçmayı başaran IŞİD’lilerin Avrupa’ya geri dönebileceklerini söyledi.

"Güvenlik konusunda çok daha uyanık olmak zorundayız" diyen Haldenwang, istihbarat raporlarına göre Alman pasaportlu 84 IŞİD üyesinin Suriye’de Kürt grupların gözetimdeki hapishanelerde tutulduğunu, bunlardan 19’unun ise "tehlikeli" olarak sınıflandırıldığını açıkladı.

Haldenwang, Türkiye'nin askeri operasyonu nedeniyle Almanya'da yaşayan Türk ve Kürt kökenliler arasında gerilimin tırmanması konusunda da uyarılarda bulundu. Aralarında PKK ve YPG’ye destek verenlerin de bulunduğu çok sayıda Kürt örgütü, yarın Almanya çapında eylem çağrısı yaptı. Bu amaçla geçen günlerde bazı kentlerde düzenlenen gösteriler sırasında ve sonrasında olaylar çıkmış, bazı Türk dükkan ve derneklerine yönelik saldırılar yaşanmıştı. Alman güvenlik birimleri, göstericilerin Almanya'da yasaklı örgütler arasında bulunan PKK sembolleri ve flamaları ile üzerinde Abdullah Öcalan'ın resminin yer aldığı bayrakların taşınmasına izin vermiyor.

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