Almanya'dan Harekata Ara Verilmesine Tepkiler

Alman hükümeti, Türkiye ile ABD arasında Suriye’deki harekata ara verilmesiyle ilgili yapılan anlaşma konusunda temkinli bir açıklama yaptı. Federal Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, harekata ara verilmesinin hükümet tarafından ‘olumlu’ olarak değerlendirildiğini ancak buna rağmen Türkiye’ye yönelik silah satış kısıtlamasının süreceğini söyledi.

"Suriye’nin kuzeyindeki çatışmaları durduracak, bölgedeki gerilimi azaltacak ve sivilleri koruyacak her adımı selamlıyoruz" diyen sözcü, Türk ordusunun operasyonunun sonuçları konusunda daha birçok açık soru olduğunu ve bu yüzden silah satışı konusunda alınan kararın geçerliliğini koruduğunu açıkladı. Sözcü, "Harekata verilen aranın kalıcı bir barış anlaşmasına dönüşmesini umuyoruz. Bunun için de tarafların aralarındaki sorunları karşılıklı müzakereyle çözmeleri gerekiyor" şeklinde görüş belirtti.

Dün mecliste bir açıklama yapan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Suriye'nin kuzeyindeki operasyonun "hesaplanamaz riskleri" olduğunu ve "bölgede büyük jeopolitik sonuçlara yol açacak insancıl bir dram yaşandığını" ifade ederek, bu nedenlerle mevcut durumda Türkiye’ye silah ihracatı yapılamayacağını söylemişti. Daha önce de Dışişleri Bakanı Heiko Maas, “Türk ordusunun Suriye’nin kuzeydoğusuna yaptığı operasyon nedeniyle, Federal Hükümet, Türkiye’nin Suriye’de kullanabileceği bütün askeri teçhizatın satışına izin vermeyecek” ifadelerini kullandı.