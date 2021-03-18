Almanya’dan HDP ve Gergerlioğlu Tepkisi

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) kapatılması girişimi ve bu partiden Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun milletvekilliğinin düşürülmesine Almanya’dan sert tepkiler geldi.

Federal Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, bu gelişmenin, "Türkiye’de hukukun üstünlüğü konusunda kuşkuya yol açtığı" belirtildi. Dışişleri Bakanı Heiko Maas adına konuşan bir sözcü, HDP‘nin kapatılması girişimini "orantısız" olarak değerlendirirken, "Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesi ve HDP'li diğer birçok milletvekiliyle parti üyesi aleyhine açılan ceza davaları Türkiye’de hukukun gidişatı ile ilgili bir sürecin parçaları" olarak tanımladı.

Yapılan açıklamada, parti yasaklamanın "demokrasilerde en son çare" olduğu ifade edilirken, demokrasilerin fikir özgürlüğü ve muhalefetle yaşadığı vurgulandı. Açıklamada, "Federal hükümet, Avrupa Konseyi üyesi olan ve AB’nin üyesi olmak isteyen Türkiye’den, kendisinin de imzaladığı tüm demokratik ve hukuki kurallara bağlı kalmasını beklemektedir" denildi.