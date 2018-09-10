HABER

Almanya'dan İdlib açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 21:42 | Son Güncelleme

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas: -“Şu an gündemimizde İdlib’de insani felaketin önlenmesi var”

BERLİN (AA) - Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, “Şu an gündemimizde İdlib’de insani felaketin önlenmesi var.” dedi.

Maas, Berlin’de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, İdlib’deki gelişmeleri endişeyle izlediklerini belirtti.

“Şu an gündemimizde İdlib’de insani felaketin önlenmesi var.” diyen Maas, bununla ilgili tüm taraflarla görüşmeler yaptıklarını ifade etti.

Öte yandan Alman Bild gazetesinin haberinde, Esed rejiminin olası bir kimyasal silah saldırısının ardından ABD, Fransa ve İngiltere’nin muhtemel ortak operasyonuna Almanya’nın da katılıp katılamayacağına ilişkin Alman Savunma Bakanlığı’nın inceleme yaptığı iddia edildi.

Maas, konuyla ilgili soru üzerine, bu konuda hükümet ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı Andrea Nahles’in böyle bir katılımın Alman anayasasına ve uluslararası hukuka uygun olması gerektiği yönündeki açıklamasına hak verdiğini kaydetti.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert de Berlin’de düzenlenen basın toplantısında, Suriye’deki durumla ilgili Amerikalı müttefiklerle ve Avrupa’daki partnerlerle görüşmeler yapıldığını ifade etti.

Gazetenin iddiasıyla ilgili spekülasyona katılmak istemediğini belirten Seibert, Alman ordusunun herhangi bir yurt dışı görevlendirmesinin Parlamento Katılım Yasası’yla uyuşması gerektiğini vurguladı.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jens Flosdorff ise burada varsayımlar üzerinde konuşulduğunu belirterek, dünyadaki tüm silahlı kuvvetlerin senaryoları planladığını belirtti.

Bild gazetesinin haberinde, Alman Savunma Bakanlığı'nda olası bir saldırı öncesinde veya sonrasında keşif uçuşların yapılması veya muhtemel operasyonlara katılım gibi çeşitli seçeneklerin ele alındığı ileri sürülmüştü.

PARTNERKadir’in dönüşüKadir’in dönüşü
Aksaray'da yol çöktü (1) Aksaray'da yol çöktü (1) 
İstanbul Aksaray'da Küçük Langa Caddesi Samatya yönünde yol çöktüİstanbul Aksaray'da Küçük Langa Caddesi Samatya yönünde yol çöktü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Almanya Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas İdlib

En Çok Okunan Haberler

Emeklilikte yaşa takılanların gözü 1 Ekim'de

Emeklilikte yaşa takılanların gözü 1 Ekim'de

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde eşiyle birlikte yarı çıplak birini yakaladı! Sonrası korkunç

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde eşiyle birlikte yarı çıplak birini yakaladı! Sonrası korkunç

İşte yıl sonu dolar tahmini! Merkez Bankası açıkladı

İşte yıl sonu dolar tahmini! Merkez Bankası açıkladı

İran'dan tehdit: 10 katı yanıt vereceğiz

İran'dan tehdit: 10 katı yanıt vereceğiz

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Sait Parlakyıldız yasak aşk şüphesiyle eşini katletti! Mesajlar ortaya çıktı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Sait Parlakyıldız yasak aşk şüphesiyle eşini katletti! Mesajlar ortaya çıktı

TSK ve ÖSO askerleri, Suriye Tel Rıfat'taki Esad'a bağlı birlikleri ve PKK'lı teröristleri vurdu

TSK ve ÖSO askerleri, Suriye Tel Rıfat'taki Esad'a bağlı birlikleri ve PKK'lı teröristleri vurdu

İlginizi Çekebilir

Kılıçdaroğlu'ndan 30 Ağustos resepsiyonu menüsü için ağır eleştiri: Ayranı yok içmeye...

Kılıçdaroğlu'ndan 30 Ağustos resepsiyonu menüsü için ağır eleştiri: Ayranı yok içmeye...

'Ülken için savaşır mısın? anketine AK Parti ve MHP seçmeninin verdiği cevap polemik yarattı

'Ülken için savaşır mısın? anketine AK Parti ve MHP seçmeninin verdiği cevap polemik yarattı

Ankara'da dehşet! 'Ben şeytanım' deyip 2 kişiyi öldürdü, 2 kişi yaraladı

Ankara'da dehşet! 'Ben şeytanım' deyip 2 kişiyi öldürdü, 2 kişi yaraladı

Abbas Güçlü'den Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a sert tepki: Birileri Bakan olduğunu hatırlatmalı

Abbas Güçlü'den Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a sert tepki: Birileri Bakan olduğunu hatırlatmalı

Nagehan Alçı'dan tahliye kararına sert tepki: Vicdanlara anlatamazsınız

Nagehan Alçı'dan tahliye kararına sert tepki: Vicdanlara anlatamazsınız

Diğer Haberler
Nusret'te inanılmaz hesap! Sadece servis ücreti 40 bin TL

Nusret'te inanılmaz hesap! Sadece servis ücreti 40 bin TL

Ahmet Hakan, Muharrem İnce'ye açık açık sordu: Neden sözünüzde durmadınız?

Ahmet Hakan, Muharrem İnce'ye açık açık sordu: Neden sözünüzde durmadınız?

Hicri Yılbaşı nedir ve Muharrem Ayı ne zaman? Hicri Yılbaşı ne anlama geliyor? Aşure Orucu nasıl tutulur?

Hicri Yılbaşı nedir ve Muharrem Ayı ne zaman? Hicri Yılbaşı ne anlama geliyor? Aşure Orucu nasıl tutulur?

İstanbul Aksaray'da Küçük Langa Caddesi Samatya yönünde yol çöktü

İstanbul Aksaray'da Küçük Langa Caddesi Samatya yönünde yol çöktü

İstanbul'da kestiği kurbanın kemiği eline batan şahıs Zonguldak'ta şarbon şüphesiyle tedavi altına alındı!

İstanbul'da kestiği kurbanın kemiği eline batan şahıs Zonguldak'ta şarbon şüphesiyle tedavi altına alındı!

Hakkari'deki yaralanan polis şehit oldu, acısına dayanamayan babaannesi hayatını kaybetti

Hakkari'deki yaralanan polis şehit oldu, acısına dayanamayan babaannesi hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.