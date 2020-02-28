Almanya'dan İdlib Saldırısına Kınama ve 4'lü Zirve Çağrısı

Başbakan Merkel’in, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la birlikte geçen hafta önce Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le telefon görüşmesi yaptıklarını ve İdlib‘deki çatışmaların durdurulması konusunu ele aldıklarını hatırlatan sözcü, Berlin’in "dörtlü zirve" önerisinin geçerliliğini koruduğunu ifade etti. "Şimdi bu girişime olumlu yanıt vermek Putin'e kaldı" diyen Seibert, "Son 24 saatte yaşananlar, masa başında bir araya gelerek, siyasi bir çözüm aramanın ne kadar gerekli olduğunu bir kez daha kanıtladı." şeklinde konuştu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel adına bir açıklama yapan Federal Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, İdlib'deki askeri çatışmaların "büyük endişeyle" izlendiğini belirtti. Türk askeri birimlerine yapılan saldırıyı Alman hükümeti olarak kınadıklarnı açıklayan Seibert, Rusya ve Türkiye arasında en kısa zamanda diplomatik görüşmelerin başlamasını umut ettiklerini kaydetti.

"Batı seyirci kalıyor, ortak tavır belirleyemiyor"

Hristiyan Demokrat Parti CDU’nun Dış Politika Sözcüsü Norbert Röttgen, dün geceki İdlib saldırısının ardından, Türkiye, Rusya ve Suriye’nin savaşın eşiğine geldiğini söyledi. "Rusya ve Suriye’nin düzenlendiği hava saldırıları en ağır savaş suçu olarak değerlendirilmeli. Çünkü saldırıların hedefinde, askerlerin yanı sıra sivil halk var" diyen Röttgen, "Almanya ve diğer Batılı ülkelerin gelişmelere seyirci kaldığını ve ortak bir tavır belirleyemediğini" öne sürdü.

Röttgen, Türkiye’nin bu durumda yalnız bırakılmaması çağrısında bulunarak, Alman hükümetinin Rusya’ya yönelik baskısını artırmasını ve gerekirse yeni yaptırımları da gündeme almasını istedi.

"Merkel'in hataları yüzünden Almanya kendi kazdığı kuyuya düştü"

Göçmen karşıtı Almanya İçin Alternatif partisi AfD’nin Meclis Grubu Başkanı Alice Weidel, İdlib saldırısı sonrası Türkiye’nin sınırlarını açtığı ve Suriyelilerin Avrupa'ya gidişinin durdurulmayacağı yönündeki haberleri yorumlayarak, Almanya’nın "Başbakan Merkel’in hataları nedeniyle kendi kazdığı kuyuya düştüğünü" iddia etti.

Merkel’in 2016’da yürürlüğe giren AB-Türkiye Mülteci Anlaşması’yla büyük bir hata yaptığını söyleyen Weidel, yeni göçmen akınına karşı Almanya’nın derhal sınır kapılarını kapatması gerektiğini, diğer Avrupa devletleriyle ortaklaşa hareket ederek tüm göçmenlerin Türkiye’ye geri gönderilmesinin şart olduğunu ifade etti.

