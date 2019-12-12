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Almanya'dan iki Alman diplomatı "istenmeyen kişi" ilan eden Rusya'ya tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 14:08 | Son Güncelleme

Almanya'dan iki Alman diplomatı "istenmeyen kişi" ilan eden Rusya'ya tepki

BERLİN (AA) - Almanya, Rusya'nın Moskova'daki iki Alman diplomatı sınır dışı etme kararına tepki gösterdi.

Almanya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, kararın, "üzüntü verici" olduğu vurgulandı.

Açıklamada, iki Alman diplomatın sınır dışı edilmesi kararının yanlış olduğu belirtilerek, ''Alınan karar yanlış bir sinyal. Haksız bir karar.'' ifadeleri kullanıldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, Almanya'nın Moskova Büyükelçiliğinde çalışan iki diplomatı "istenmeyen kişi" ilan ederek bir hafta içinde ülkeyi terk etmelerini istemişti.

Alman hükümeti, 4 Aralık'ta Berlin'de Rus ve Gürcü vatandaşlığına sahip Tornike K'nin öldürülmesiyle bağlantılı olarak Rusya'nın Berlin Büyükelçiliğinde istihbaratçı olduğu iddia edilen iki Rus diplomatı sınır dışı etmişti.

Berlin'de yaşayan ve Tornike K. 23 Ağustos'ta Tiergarten Parkı'nda silahla vurularak öldürülmüştü.

Cinayet zanlısı Rus vatandaşı Vadim K. gözaltına alınmış, olayda kullanılan silah da ele geçirilmişti.

Tornike K'nin Çeçenistan'da Rusya'ya karşı mücadele ettiği ileri sürülmüştü.

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