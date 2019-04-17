BERLİN (AA) – Almanya Başbakanı Angela Merkel başkanlığındaki Bakanlar Kurulu, Almanya İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve iltica talebi reddedilen kişilerin sınır dışı edilmelerini kolaylaştırmayı öngören yasa tasarısını kabul etti.

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, yasa tasarısına ilişkin bilgi verdi.

Hazırlanan yasa tasarısıyla, iltica talebi reddedilen kişilerin sınır dışı edilememesi ve ülkelerine geri gönderilmemelerine ilişkin engelleri kaldırmak istediklerini belirterek, "Sınır dışı edilmesi gerekenler, ülkeyi terk etmeli. Bu yasal zorunluluk yerine getirilmezse, devlet bunu kendisi uygulamak zorundadır." dedi.

2018 yılında yaklaşık 26 bin kişinin sınır dışı edildiğini, 31 bin kişinin ise çeşitli sebeplerden dolayı sınır dışı edilemediğini belirten Seehofer, sınır dışı edilemeyenlerin sayısının fazla olmasının kabul edilemez bir durum olduğunu kaydetti.

Seehofer, birçok kişinin sınır dışı kararı alındıktan sonra ortadan kaybolduğuna işaret ederek, hazırlanan yeni düzenlemeyle sınır dışı kararı alınanların hapsedilmelerinin kolaylaştırıldığını vurguladı.