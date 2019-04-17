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Almanya'dan "iltica kararı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 18:03 | Son Güncelleme

Almanya Bakanlar Kurulu, iltica talebi reddedilen kişilerin sınır dışı edilmelerini kolaylaştıracak yasa tasarısını kabul etti

BERLİN (AA) – Almanya Başbakanı Angela Merkel başkanlığındaki Bakanlar Kurulu, Almanya İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve iltica talebi reddedilen kişilerin sınır dışı edilmelerini kolaylaştırmayı öngören yasa tasarısını kabul etti.

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, yasa tasarısına ilişkin bilgi verdi.

Hazırlanan yasa tasarısıyla, iltica talebi reddedilen kişilerin sınır dışı edilememesi ve ülkelerine geri gönderilmemelerine ilişkin engelleri kaldırmak istediklerini belirterek, "Sınır dışı edilmesi gerekenler, ülkeyi terk etmeli. Bu yasal zorunluluk yerine getirilmezse, devlet bunu kendisi uygulamak zorundadır." dedi.

2018 yılında yaklaşık 26 bin kişinin sınır dışı edildiğini, 31 bin kişinin ise çeşitli sebeplerden dolayı sınır dışı edilemediğini belirten Seehofer, sınır dışı edilemeyenlerin sayısının fazla olmasının kabul edilemez bir durum olduğunu kaydetti.

Seehofer, birçok kişinin sınır dışı kararı alındıktan sonra ortadan kaybolduğuna işaret ederek, hazırlanan yeni düzenlemeyle sınır dışı kararı alınanların hapsedilmelerinin kolaylaştırıldığını vurguladı.

Sınır dışı etmede en önemli engelin iltica talebinde bulunanların kimlik belgelerinin olmaması, kimliklerini gizlemeleri veya birden fazla kimlik beyan etmeleri olduğuna işaret eden Seehofer, yeni düzenlemeyle bu kişilerin doğru beyanda bulunmalarının ve kimlik belgelerini getirmelerinin isteneceğini, bunları yerine getirmeyenlere para cezası verilmesini ve sosyal hakların kesilmesi gibi çeşitli yaptırımların uygulanacağını kaydetti.

Almanya'da, hakkında sınır dışı kararı alınan çok sayıda kişi, kimlik belgelerine sahip olmadığını belirtmesi veya gerçek kimliklerini gizlemesi gibi çeşitli yöntemlere başvurarak sınır dışı edilmelerini engelliyor.

Yasa tasarısının yasalaşması için Federal Meclis'te oylanması ve onaylanması gerekiyor.

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Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer Sınır Dışı

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