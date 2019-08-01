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Almanya’dan INF’yi askıya alan Rusya ve ABD’ye çağrı

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.08.2019 21:49 | Son Güncelleme

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ABD ve Rusya’nın Kısa ve Orta Menzilli Füze Antlaşması’ndan (INF) vazgeçmesinin Avrupa ülkelerinin güvenliğini tehlikeye attığını söyledi.Almanya Dışişleri Bakanı Maas yaptığı açıklamada, “Avrupa, INF Antlaşması kapsamında güvenliğinin bir bölümünü kaybediyor.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ABD ve Rusya’nın Kısa ve Orta Menzilli Füze Antlaşması’ndan (INF) vazgeçmesinin Avrupa ülkelerinin güvenliğini tehlikeye attığını söyledi.
Almanya Dışişleri Bakanı Maas yaptığı açıklamada, “Avrupa, INF Antlaşması kapsamında güvenliğinin bir bölümünü kaybediyor. Bugün yeni bir nükleer silahlanma yarışından kaçınmak için silahların azaltılması ve kontrol altına alınmasıyla ilgili kurallar üzerinde hemfikir olabileceğimize eminim” ifadelerini kullandı.
Almanya’nın dünyada nükleer silahsızlanmayı teşvik etmeye çalıştığını vurgulayan Maas, Berlin’in girişimini Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne sunduğunu da hatırlattı. Maas, INF Antlaşması’nın askıya alınmasından büyük kaygı duyduğunu, bu bağlamda Stratejik Silah Azaltma Antlaşması’nın (START III) yaygınlaştırılmasının önemini vurguladı. Maas ayrıca ABD ve Rusya’nın cephaneliklerindeki konuşlandırılmış füze sayısını 700’den aşağı indirme sözü verdiğini hatırlattı.

Rusya ve ABD’ye çağrı
Alman Dışişleri Bakanı, "Rusya’nın INF Antlaşmasını kurtarmak için gerekenleri yapmaması nedeniyle üzgünüz. Ancak Rusya ve ABD’yi stratejik silah azaltma anlaşmasını sürdürmeye çağırıyoruz" dedi.
Bu yılın başında ABD, Rusya’yı uzun süredir yükümlülüklerini ihlal ettiğini idim ederek INF Antlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini askıya almıştı. Moskova ise bu suçlamaları reddetmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de 2 Şubat’ta yaptığı açıklamada, ülkesinin da bu antlaşma konusundaki taahhüdünü askıya aldığını, ancak aynı zamanda bir silahlanma yarışına katılmak istemediklerini belirtmişti.

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