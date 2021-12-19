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Almanya'dan İngiliz vatandaşlarına seyahat yasağı

19.12.2021 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya, Omicron varyantındaki hızlı yayılma nedeniyle İngiltere'yi virüs varyant bölgesi ilan etti.

Almanya'dan İngiliz vatandaşlarına seyahat yasağı

İngiltere'den Almanya'ya yapılan seyahatlerin koşulları ağırlaştırıldı.Almanya'da salgınla mücadelede yetkili sağlık kuruluşu Robert Koch Enstitüsü (RKI) İngiltere'yi en yüksek koronavirüsrisk kategorisi olan "virüs varyant bölgesi" ilan etti. Pazartesi gününden itibaren İngiltere'den Almanya'ya yapılan seyahatlerin koşulları ağırlaştırıldı. Seyahat edenlere tam aşılı ya da hastalığı atlatmış olmaları halinde dahi iki hafta süreyle karantinaya girme mecburiyeti kondu. Negatif test sonucu göstermek de bu süreyi kısaltmayacak. Havayolu şirketlerine sadece Alman vatandaşlarını ya da Almanya'da oturma izni olanları taşıma izni verildi. Bu kural, tren ve deniz yolu için de geçerli olacak.

Almanya'da virüs varyant bölgesi korona risk kategorileri arasındaki en yüksek derece. RKI'nin açıklamasına göre İngiltere 3 Ocak 2022 tarihine kadar virüs varyant bölgesi sayılacak ve bu süre İngiltere'deki vaka sayılarına göre uzatılacak.

RKI'nin İngiltere dışında virüs varyant bölgesi olarak tanımladığı bir başka Avrupa ülkesi bulunmuyor. Güney Afrika Cumhuriyeti, Namibya ve Zimbabve bu kategoride yer alan diğer ülkeler.

İngiltere'de Cuma günü 93 binden fazla yeni vaka Cumartesi ise yaklaşık 90 bin vaka kayıtlara geçti. Omicronülkede hızla yayılıyor. Cumartesi günü ülkede tespit edilen Omicron vaka sayısı 10 bin 59 oldu. Böylece ülkedeki Omicron resmi vaka sayısı 25 bini buldu.

Başkent Londra'daki Covid-19 vakalarının yüzde 80'inin Omicron olduğu tahmin ediliyor. Omicron varyantının bulaştığı insanların sayısının ise resmi rakamlardan çok daha fazla olduğu sanılıyor. Ülkede her gün 100 bin kişiye Omicron varyantının bulaşmış olabileceği düşünülüyor.

Reuters / EC, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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