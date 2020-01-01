HABER
  4. Almanya'dan Irak'taki ABD Büyükelçiliğine yönelik saldırılara kınama

Almanya'dan Irak'taki ABD Büyükelçiliğine yönelik saldırılara kınama

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 19:59 | Son Güncelleme

Almanya'dan Irak'taki ABD Büyükelçiliğine yönelik saldırılara kınama

BERLİN (AA) - Almanya, Irak'taki ABD Büyükelçiliğine yönelik saldırıları kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, diplomatik misyonların ve personelinin güvenliği ve dokunulmazlığının, tüm devletlerin eşit derecede bağlı olduğu uluslararası düzenin merkezinde yer aldığı belirtildi.

"Bağdat'taki ABD Büyükelçiliğine yönelik şiddet içeren saldırıları kınıyoruz." ifadesi kullanılan açıklamada, bu saldırıların hiçbir şekilde haklı gösterilemeyeceği vurgulandı.

Irak hükümetinden, büyükelçiliklerin ve konsoloslukların güvenliğine ilişkin sorumluluğunu yerine getirmesinin beklenildiği aktarıldı.

Bağdat'taki olayların bölgedeki duruma bakıldığında da endişe verici olduğu belirtilen açıklamada, "Irak'ın istikrarı ve güvenliğini tehlikeye atan her şeyden kaçınılması çağrısında bulunuyoruz."ifadesine yer verildi.

ABD'nin Irak'ta İran destekli Haşdi Şabi'ye bağlı Hizbullah Tugayları üssüne düzenlediği ve 28 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı protesto etmek isteyen yüzlerce kişi, dün sabah Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği önünde toplanmıştı.

ABD karşıtı slogan atan gruptakiler binanın duvarını ateşe vermiş, ardından kapısını kırarak içeri girmişti.

Vapurda panik anlar! Vapurda panik anlar!
Oktay’dan ‘Saldırılar Durursa Libya’ya Gitmeyiz’ MesajıOktay’dan ‘Saldırılar Durursa Libya’ya Gitmeyiz’ Mesajı
Dev yayın balığı ilgi odağı olduDev yayın balığı ilgi odağı oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Almanya Irak'taki ABD büyükelçiliği kınama saldırılar

En Çok Okunan Haberler

Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'ya kalpli mesaj!

Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'ya kalpli mesaj!

Yılbaşı gecesi dehşet! Evinin önünde taciz edildi

Yılbaşı gecesi dehşet! Evinin önünde taciz edildi

Ali Babacan'dan dikkat çeken paylaşımlar

Ali Babacan'dan dikkat çeken paylaşımlar

Ablası çileden çıktı! Küfürler havada uçuştu

Ablası çileden çıktı! Küfürler havada uçuştu

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Skandal! FETÖ'cü akademisyenin telefonunda bulundu

Skandal! FETÖ'cü akademisyenin telefonunda bulundu

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

70 milyon hazineye devretti

70 milyon hazineye devretti

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İşte büyük ikramiye kazanan numaralar

İşte büyük ikramiye kazanan numaralar

Alkollü içki ve sigara vergisiyle ilgili önemli karar

Alkollü içki ve sigara vergisiyle ilgili önemli karar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Iğdır'da kadın cinayeti! Önce eşini öldürdü, sonra intihara kalkıştı

Yine aynı vahşet! Eşini öldürüp intihar girişiminde bulundu

Son dakika! Bakan Kurum: 5 termik santral tamamen, 1'i kısmet kapatıldı

Bakan Kurum'dan flaş termik santral açıklaması

Ortalık karıştı! Evden kaçan kızlarını zorla götürmeye kalktılar, karakolluk oldular

Evden kaçan kızlarını zorla geri götürmek istediler! Ortalık karıştı

Yeni yılın ilk gününde hem karın hem de denizin keyfini yaşadılar

Yer: Mersin... Hem kar hem de deniz keyfi

Enkaz altında kalarak hayatını kaybetti! 3 gün sonra fark edildi

Enkaz altında kalarak hayatını kaybetti! 3 gün sonra fark edildi

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.