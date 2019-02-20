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Almanya'dan IŞİD militanlarına şartlı kabul

20.02.2019 10:30 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Seehofer Alman uyruklu IŞİD militanlarının belli şartlar altında geri dönebileceklerini söyledi.

Almanya'dan IŞİD militanlarına şartlı kabul

Bakan Almanya'da tutuklanma garantisi olmayan militanları ülkede istemediğini ifade etti.Almanya İçişleri bakanı Horst Seehofer terör milisi IŞİD'e katılan Alman uyruklu militanlarla aile fertlerinin ancak kesin şartlar altında Almanya'ya dönebileceklerini açıkladı. Seehofer Süddeutsche Zeitung gazetesine verdiği demeçte "IŞİD zanlılarının kimliklerinin kuşku götürmeyecek şekilde belirlenmiş olmasının ve güvenlik riski oluşturmayacaklarının kesinleşmesi" gerektiğini belirtti.

İçişleri Bakanı Seehofer "Federal hükümet ülkemizin güvenliği açısından, Alman uyruğunu taşıyan eski IŞİD militanlarının ülkeye dönüşlerini şarta bağlamalıdır” dedi. Her münferit vakaya açıklık getirilmeden hiçbir militanın "uçağa bindirilmemesi" gerektiğini ifade eden Seehofer geri dönüşten önce açık kimliğin belirlenip, diğer devletlerin adli kovuşturma taleplerinin açıklığa kavuşturulmasını istedi.

Horst Seehofer ağır suç işlediklerinden şüphelenilen IŞİD militanlarının Almanya'da izlerini kaybettirmelerinin önlenmesi gerektiğini de söyledi. "Her şüpheli hakkında Almanya'da yürütülen soruşturmaların nasıl sonuçlandığının bilinmesinin şart olduğunu belirten” İçişleri bakanı Seehofer, "Yakalama emriyle arandığı halde burada tutuklanacaklarını garanti edemeyeceğimiz tehlikeli şahısların Almanya'ya dönmesini istemem” dedi.

DW, kna, dpa/AG, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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