Almanya’dan İspanya için bölgesel seyahat uyarısı

Almanya, koronavirüs tehlikesi nedeniyle vatandaşlarını İspanya’nın Katalonya, Navarra ve Aragon bölgelerine seyahat etmemeleri konusunda uyardı.

Koronavirüs vakalarının arttığı İspanya’nın bu üç bölgesi önce Almanya’nın salgın hastalıklarla mücadele kurumu olan Robert Koch Enstitüsü’nü (RKI) harekete geçirdi.

Enstitü, virüsün bulaşma riskinin yüksek olduğu “riskli bölgeler” listesini bu sabah güncelleyerek, İspanya’nın Katalonya, Navarra ve Aragon bölgelerini de bu listeye dahil etti.

Bunu Alman Dışişleri Bakanlığı’nın seyahat uyarısı izledi. Bakanlık, zorunlu olmadıkça, İspanya’nın bu üç bölgesine seyahat edilmemesi için vatandaşlarını uyardı. Bakanlık, bu bölgelerdeki kümülatif koronavirüs vaka sayısının 100 bin kişide 50 vaka sınırını aştığına dikkat çekti.

İspanya’nın bu bölgelerinden geri dönenlerin ya koronavirüs testi yaptırması ya da 14 gün süreyle ev karantinasına girmeleri gerekiyor.

“Virüs tatil yapmıyor”

Almanya'da koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artış endişelere yol açarken, yetkilileri de yeni önlemler almaya sevkediyor. Bu çerçevede riskli bölgelerden Almanya’ya dönenler için havalimanlarında ücretsiz ve zorunlu koronavirüs testi için de çalışmalara hız verildi.

“Almanya’da vaka sayılarındaki artış açık bir uyarı mesajı. Virüs tatil yapmıyor” açıklamasını yapan Sağlık Bakanı Jens Spahn, havalimanlarında test için hazırlıkların haftaya tamamlanmış olacağını, riskli bölgelerden gelmeyenlere de istemeleri halinde ücretsiz olarak bu testin uygulanabileceğini söyledi.

AFP, dpa/DA, BK

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