Almanya'dan İsrail'e çağrı

BERLİN (AA) – Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Adebahr, İsrail'e iki devletli çözümü zorlaştıran veya imkansız kılan adımlardan kaçınması çağrısında bulunduklarını söyledi.

Adebahr, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun yeniden başbakan seçilmesi halinde işgal altındaki Batı Şeria’da bulunan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini İsrail’e ilhak etme vaadinin Alman hükümetince nasıl değerlendirildiği ve bunun uluslararası hukuka uyup uymadığı yönündeki soruyu cevapladı.

Alman hükümetinin, İsrail makamlarının geçen hafta Batı Şeria’daki yerleşim yerlerinde binlerce yeni evin inşasını ve ihalesini onaylamasına ilişkin haberlerden endişe duyduğunu belirten Adebahr, "Alman hükümetinin ve Avrupa Birliği’ndeki (AB) partnerlerin, Filistin bölgelerindeki bu yerleşim birimlerini uluslararası hukuka aykırı ve İsrail ile Filistinliler arasında müzakere edilecek iki devletli çözüm için en büyük engellerden biri olarak gördüğünü" kaydetti.

Bu haberlerin doğrulanması durumunda bunun yıllarca devam eden ihtilafta bir çözümün bulunmasını zayıflatacağını ifade eden Adebahr, "İsrail makamlarını iki devletli bir çözümü zorlaştıran veya imkansız kılan adımlardan kaçınmaya çağırıyoruz." dedi.