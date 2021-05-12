HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Almanya'dan İsrail'e "güçlü dayanışma" mesajı

Almanya'dan İsrail'e "güçlü dayanışma" mesajı

12.05.2021 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya Gazze’den İsrail’e roket saldırılarını "terör" olarak nitelendirerek İsrail’in kendini savunma hakkına vurgu yaptı.

Almanya'dan İsrail'e "güçlü dayanışma" mesajı

Cumhurbaşkanı Steinmeier, İsrailli mevkidaşı Rivlin’e dayanışma mesajı verdi.Alman hükümeti, Hamas’ın Gazze’den İsrail’e roket saldırılarını sert ifadelerle kınarken, Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin’i arayarak “güçlü dayanışma” mesajı verdi.

Steinmeier’in İsrailli mevkidaşı Rivlin ile bugün gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Gazze’den İsrail’i hedef alan roket saldırılarının “hiç bir şekilde gerekçelendirilemeyeceğini” söylediği, bu saldırılara hedef olan İsrail halkına “sınırsız dayanışma duygularını” ilettiği belirtildi.

Alman Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Rivlin’in gelişmeler hakkında Steinmeier’i bilgilendirdiğini, Steinmeier’in ise roket saldırılarında hayatını kaybeden İsrail vatandaşları için başsağlığı ve taziye dileklerini Rivlin’e ilettiğini aktardı.

“Terör saldırıları” vurgusu

Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert ise bugün yaptığı açıklamada Hamas’ın İsrail’i hedef alan roket saldırılarını “terör saldırıları” olarak nitelendirdi ve bu saldırıları en sert şekilde kınadıklarını söyledi.

Seibert, İsrail’in kendini terör saldırılarına karşı savunma hakkına sahip olduğunu vurgularken, “barışçıl ve sürdürülebilir çözümün ancak her iki taraf arasında müzakere edilecek bir anlaşma ile sağlanabileceği” görüşünü yineledi.

Alman Dışişleri Bakanlığı sözcüsü de gerilimin ancak Hamas’ın "gelişigüzel roket saldırılarına son vermesi” ile düşürülebileceğini kaydetti.

Almanya’da güvenlik önlemleri artırıldı

Bu arada Almanya’da dün gece Bonn’da bir sinagogun girişine taşlı saldırı düzenlendiği, Münster’de ise yine bir sinagog önünde İsrail bayrağının yakıldığı bildirildi.

Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti Başbakanı ve CDU lideri Armin Laschet, Almanya’daki sinagoglara yapılan saldırıları sert bir şekilde kınadıklarını duyurdu.

Laschet, bugün yaptığı açıklamada, “Almanya ve Kuzey Ren-Vestfalya’da antisemitizme, ötekileştirmeye ve ayrımcılığa yer yok” dedi.

Hristiyan Birlik partilerinin başbakan adayı Laschet, olası saldırılara karşı güvenlik önlemlerini artırdıklarını söylerken “Sokaklarımızda, okullarda ya da internette, ne Yahudi karşıtı polemiklere, ne şiddete, ne de antisemitizme tahammülümüz var” diye konuştu.

Laschet ayrıca Hamas’ın sivil halkı hedef alan "iğrenç saldırılarına” derhal son vermesi gerektiğini, Almanya’nın “çok güçlü bir şekilde İsrail’in yanında durduğunu” da sözlerine ekledi.

İsrail ile Filistinliler arasında tırmanan gerilim her iki tarafta da ölümlere yol açtı. İsrail ordusu bugün yaptığı açıklamada aralarında biri üst düzey komutan, biri ise silah geliştiren uzman, toplam 16 Hamaslının öldürüldüğünü duyurdu.

dpa,KNA,Reuters/DA,BK

©️ Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERVerdiği kiloları geri aldı! Saba Tümer yaz sezonunu böyle açtıVerdiği kiloları geri aldı! Saba Tümer yaz sezonunu böyle açtı
İngiltere Parlamentosu'nda İsrail'in öldürdüğü çocukların isimlerini okuduİngiltere Parlamentosu'nda İsrail'in öldürdüğü çocukların isimlerini okudu
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler

En Çok Okunan Haberler

8 yaşındaki kardeşini katletti, sözleri "pes" dedirtti

8 yaşındaki kardeşini katletti, sözleri "pes" dedirtti

Bakan Soylu'dan 'normalleşme' açıklaması

Bakan Soylu'dan 'normalleşme' açıklaması

Mesajı ifşa etti! "Hâlâ kardeş diyorsun edepsiz"

Mesajı ifşa etti! "Hâlâ kardeş diyorsun edepsiz"

Fıs Fıs İsmail'den üzen haber

Fıs Fıs İsmail'den üzen haber

Erdoğan duyurdu: Bayram sonrası kontrollü normalleşme

Erdoğan duyurdu: Bayram sonrası kontrollü normalleşme

CoronaVac aşısının yeni partisi Türkiye'ye geldi!

CoronaVac aşısının yeni partisi Türkiye'ye geldi!

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

10 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

10 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Son dakika: İllere göre haftalık vaka sayısı haritası açıklandı

Son dakika: İllere göre haftalık vaka sayısı haritası açıklandı

İfadesi ortaya çıktı! Vahşetin nedeni 'Yakışıklı değilsin' sözü

İfadesi ortaya çıktı! Vahşetin nedeni 'Yakışıklı değilsin' sözü

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş Ekrem İmamoğlu kararı

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş Ekrem İmamoğlu kararı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.