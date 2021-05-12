Almanya'dan İsrail'e "güçlü dayanışma" mesajı

Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert ise bugün yaptığı açıklamada Hamas’ın İsrail’i hedef alan roket saldırılarını “terör saldırıları” olarak nitelendirdi ve bu saldırıları en sert şekilde kınadıklarını söyledi.

Alman Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Rivlin’in gelişmeler hakkında Steinmeier’i bilgilendirdiğini, Steinmeier’in ise roket saldırılarında hayatını kaybeden İsrail vatandaşları için başsağlığı ve taziye dileklerini Rivlin’e ilettiğini aktardı.

Steinmeier’in İsrailli mevkidaşı Rivlin ile bugün gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Gazze’den İsrail’i hedef alan roket saldırılarının “hiç bir şekilde gerekçelendirilemeyeceğini” söylediği, bu saldırılara hedef olan İsrail halkına “sınırsız dayanışma duygularını” ilettiği belirtildi.

Seibert, İsrail’in kendini terör saldırılarına karşı savunma hakkına sahip olduğunu vurgularken, “barışçıl ve sürdürülebilir çözümün ancak her iki taraf arasında müzakere edilecek bir anlaşma ile sağlanabileceği” görüşünü yineledi.

Alman Dışişleri Bakanlığı sözcüsü de gerilimin ancak Hamas’ın "gelişigüzel roket saldırılarına son vermesi” ile düşürülebileceğini kaydetti.

Almanya’da güvenlik önlemleri artırıldı

Bu arada Almanya’da dün gece Bonn’da bir sinagogun girişine taşlı saldırı düzenlendiği, Münster’de ise yine bir sinagog önünde İsrail bayrağının yakıldığı bildirildi.

Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti Başbakanı ve CDU lideri Armin Laschet, Almanya’daki sinagoglara yapılan saldırıları sert bir şekilde kınadıklarını duyurdu.

Laschet, bugün yaptığı açıklamada, “Almanya ve Kuzey Ren-Vestfalya’da antisemitizme, ötekileştirmeye ve ayrımcılığa yer yok” dedi.

Hristiyan Birlik partilerinin başbakan adayı Laschet, olası saldırılara karşı güvenlik önlemlerini artırdıklarını söylerken “Sokaklarımızda, okullarda ya da internette, ne Yahudi karşıtı polemiklere, ne şiddete, ne de antisemitizme tahammülümüz var” diye konuştu.