Almanya'dan karnaval için geldikleri Adana'ya hayran kaldılar

Adana'da bu yıl 7?nci kez düzenlenen 'Nisan?da Adana?da Portakal Çiçeği Karnavalı?na' Almanya'dan katılan 27 kişilik bir grup, Adana merkez ile ilçelerinin tarihi ve turistik yerlerini de gezdi.

Hamburg Eyalet Parlamentosu Milletvekili Nebahat Güçlü, Almanya eski Milletvekili Prof. Dr. Hakkı Keskin, İstasyon Tiyatro İletişim Hamburg üyeleri ve çeşitli sivil toplum kuruluşları temsilcileri, Profesyonel Doğa ve Su Sporları Kulübü?nün (PRODOSS), organize ettiği tarih, kültür ve doğa gezisine katıldı. Grup üyeleri ilk gün Kazancılar Çarşısı, Ulu Cami, Yağ Cami, Ramazanoğlu Külliyesi, Tepebağ?ı ve müzeyi dolaştı. 2'nci gün ise Osmaniye?de ünlü yazar Yaşar Kemal?in memleketi Hemite köyünü (Gökçedam) ziyaret ederek müzeyi gezdi. Heyet, ayrıca Osmaniye?de bulunan Kastabala Antik Kenti, Kadirli?de bulunan Karatepe Aslantaş Açık Hava Müzesi ve Kozan?da bulunan Anavarza Antik Kenti'ni dolaştı, binlerce kare fotoğraf çekerek Adana ziyaretlerini ölümsüzleştirdi.

ADANA TARİHİ ZENGİN

PRODOSS Kulüp Başkanı Mehmet Yakut, Almanya?dan gelen konuklara iyi bir ev sahipliği yapmanın memnuniyetini yaşadıklarını belirtti. Hamburg Eyalet Parlamentosu Milletvekili Nebahat Güçlü ise şunları söyledi

Adana'ya çok büyük bir heyetle geldik. Almanya'dan, Hamburg kentinden, Berlin kentinden. Hem özellikle festivale ve korteje katılmak için, hem de aynı zamanda tarih ve turizm turu yapmak için. Şu an iki günden beri burada bulunmaktayız. Gördüğümüz Adana'nın zenginlikleri gerçekten bizi son derece mutlu etti. İnsanları çok misafirperver, sıcacık ve burada görülecek gezilecek yerler çok. Tarihi açıdan çok zengin bir bölgemiz var. Bizler burada olmaktan çok mutluyuz ve önümüzdeki günlerde de neler yaşayacağız merakla bekliyoruz.

