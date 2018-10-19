BERLİN (AA) - Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki Başkonsolosluğuna girdikten sonra kaybolması olayıyla ilgili soruşturmanın tamamlanmasının ardından Avrupa Birliği'ndeki (AB) partnerleriyle buna tepki vereceklerini söyledi.

Heiko Maas, Çekya Dışişleri Bakanı Tomas Petricek ile görüşmesinden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında, Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı vakasına ilişkin açıklamasını ve soruşturmanın sonlanmasını bekleyeceklerini ifade ederek, "Tüm bunlardan sonra AB'deki ve diğer uluslararası partnerlerimizle buna bir tepki vereceğiz." dedi.

Maas ayrıca Suudi makamlarına Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğü iddiasıyla ilgili soruşturmaya katkıda bulunma çağrısını yineledi.

Heiko Maas, bir süre önce Berlin'e dönen Suudi Arabistan Büyükelçisinden de bir açıklama beklediklerini ve iddiaların şoke edici olduğunu ilettiklerini belirtti.

Almanya Dışişleri Bakanı ayrıca 27 Ekim'de İstanbul'da düzenlenecek ''Suriye Konulu Dörtlü Zirve'nin'' çok iyi bir gelişme ve daha önce hiç müzakere yapmayan tarafların bir masada olması nedeniyle anlamlı olduğunu kaydetti.