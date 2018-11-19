HABER

Almanya'dan Kaşıkçı cinayetiyle ilişkili 18 kişiye ülkeye giriş yasağı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2018 14:38 | Son Güncelleme

Almanya'dan Kaşıkçı cinayetiyle ilişkili 18 kişiye ülkeye giriş yasağı

BERLİN (AA) - Almanya, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilişkisi bulunan 18 kişiye ülkeye giriş yasağı getirdi.

Dışişleri Bakanı Sözcü Yardımcısı Christopher Burger Federal Basın Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinde rolü bulunan 18 kişiye ülkeye giriş yasağı getirildiğini ifade etti.

Burger, ülke olarak Kaşıkçı cinayeti konusunda Fransa ve İngiltere ile irtibat halinde olduklarına ve bu konuda gerekirse diğer farklı adımların da atılabileceğine dikkati çekti.

Sözcü Yardımcısı Burger, Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın da Brüksel'de konuya ilişkin, ''Bizim için bu olayda olayın gerçekleşmesi ve azmettiricilerin kim olduğu gibi konularda sorular cevaplardan fazla. Son günlerde Fransız ve İngiliz mevkidaşlarımla bu konuda yakın görüştük. Almanya olarak cinayetle ilgisi bulunan 18 Suudi vatandaşına giriş yasağı getirdik. Bu konuda yeterli aydınlatma beklediğimizi hafta sonu dile getirdik.'' açıklamasını yaptığını söyledi.

Burger, söz konusu 18 kişinin kimlikleri hakkında bilgi veremeyeceğini kaydetti.

Giriş yasağının Schengen bölgesi için geçerli olduğunu dile getiren Burger, söz konusu 18 kişiden 15'inin özel timdeki kişiler, diğer üçünün de diğer ilgili kişiler olduğunu belirtti.

Burger, ayrıca Suudi Arabistan'dan soruşturmanın aydınlatılması konusunda şeffaflık beklediklerini yineledi.

Hükümet sözcüsü Steffen Seibert ise bu feci suçun kendileri için yeterince aydınlatılmadığını vurguladı. Seibert, hükümet olarak Brüksel'den konuya ilişkin hafta sonu yapılan açıklamanın kendilerinin de tutumu olduğunu kaydetti.

İki hafta boyunca her gün yumurta yedi bakın ne oldu!İki hafta boyunca her gün yumurta yedi bakın ne oldu!
2 çocuk annesi ve evli kadın, nüfusta tanımadığı kişiyle de evli gösterildi2 çocuk annesi ve evli kadın, nüfusta tanımadığı kişiyle de evli gösterildi
Motosiklet sürücüsü, 'emniyet kemeri' cezasını iptal ettirdiMotosiklet sürücüsü, 'emniyet kemeri' cezasını iptal ettirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Almanya Almanya'ya giriş yasağı cemal kaşıkçı cinayeti

En Çok Okunan Haberler

MHP'li Fatih Mehmet Bucak'tan şoke eden sözler: Elleriyle mezar kazmaya başlasınlar

MHP'li Fatih Mehmet Bucak'tan şoke eden sözler: Elleriyle mezar kazmaya başlasınlar

Kars'ta CHP'nin belediye başkan adayı Naif Alibeyoğlu mu olacak?

Kars'ta CHP'nin belediye başkan adayı Naif Alibeyoğlu mu olacak?

Mehmet Ali Erbil'in doktorundan açıklama! 'Uzaması bizi üzüyor'

Mehmet Ali Erbil'in doktorundan açıklama! 'Uzaması bizi üzüyor'

Hadise paylaştığı yatak pozlarıyla dikkat çekti!

Hadise paylaştığı yatak pozlarıyla dikkat çekti!

AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım! 'Yüzde 99' dedi, böyle duyurdu

AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım! 'Yüzde 99' dedi, böyle duyurdu

Bedelli askerlik celp dönemleri ve yerleri açıklandı (e-devlet Bedelli askerlik celp yeri sorgulama)

Bedelli askerlik celp dönemleri ve yerleri açıklandı (e-devlet Bedelli askerlik celp yeri sorgulama)

İlginizi Çekebilir

İhsan Eliaçık da 'Türkçe ezan' tartışmalarına katıldı!

İhsan Eliaçık da 'Türkçe ezan' tartışmalarına katıldı!

Otoyollarda hız sınırı yükseliyor! Bakan Soylu duyurdu

Otoyollarda hız sınırı yükseliyor! Bakan Soylu duyurdu

İstanbul'da ünlü fast food zincirinde büyük skandal! Hamburgerden çıkan kurda tazminat davası

İstanbul'da ünlü fast food zincirinde büyük skandal! Hamburgerden çıkan kurda tazminat davası

Fatih Altaylı'dan Kadir Mısıroğlu'na: Yunan kazansa idi restoran ne olurdu!

Fatih Altaylı'dan Kadir Mısıroğlu'na: Yunan kazansa idi restoran ne olurdu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyanet'in tartışılan ziyaretiyle ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyanet'in tartışılan ziyaretiyle ilgili açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Abdullah Cömert davasında karar açıklandı: Sanık polise 6 yıl 10 gün hapis cezası

Abdullah Cömert davasında karar açıklandı: Sanık polise 6 yıl 10 gün hapis cezası

Tarihi ilçe Palu'da sonbahar ve sis güzelliği

Tarihi ilçe Palu'da sonbahar ve sis güzelliği

Kadıköy'de akılalmaz olay! 2 kadın betona battı

Kadıköy'de akılalmaz olay! 2 kadın betona battı

Fatih Portakal'dan Sabah gazetesinin haberine sert tepki: Ben o siteden 5 ay önce taşındım

Fatih Portakal'dan Sabah gazetesinin haberine sert tepki: Ben o siteden 5 ay önce taşındım

Resmi verilerde korkunç rakamlar: 18 ayda 22 bin çocuk hamile kaldı!

Resmi verilerde korkunç rakamlar: 18 ayda 22 bin çocuk hamile kaldı!

Tekirdağ'da 20 subay, 30 astsubay hakkında gözaltı kararı

Tekirdağ'da 20 subay, 30 astsubay hakkında gözaltı kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.