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Almanya'dan Kemer'e anlamlı proje

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 11:32 | Son Güncelleme

ANATLYA'nın Kemer ilçesine yılda iki kez kampa gelen Alman, Danimarkalı ve Türk sporcular, 'Giymiyorsan Giydir, Hayat Paylaştıkça Güzel' kampanyası kapsamında ihtiyaç sahibi çocuklara katkı sağlamak ve onları futbola, spora özendirmek için giymedikleri spor malzemelerini bağışladı.

Almanya'dan Kemer'e anlamlı proje

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - ANATLYA'nın Kemer ilçesine yılda iki kez kampa gelen Alman, Danimarkalı ve Türk sporcular, 'Giymiyorsan Giydir, Hayat Paylaştıkça Güzel' kampanyası kapsamında ihtiyaç sahibi çocuklara katkı sağlamak ve onları futbola, spora özendirmek için giymedikleri spor malzemelerini bağışladı.
Almanya'nın Dortmund kentinden her yıl iki kez Kemer'e gelen sporcuların katılımıyla kampın bu yılki bölümü de gerçekleştirildi. 2017 yılındaki ilk kampta Alman Milli Takımları Dortmund karması kızlar kategorisi U13 ve U15 yaş grubu baş antrenörü ve Borussia Dortmund'un alt birimlerinde de kondisyoner olarak görev yapan Evren Cebeci'nin, eski öğretmeni, şu an Akdeniz Üniversitesi Göynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu (MYO) öğretim görevlisi Kahraman Köktürk'ü ziyaretinde, 'Giymiyorsan Giydir, Hayat Paylaştıkça Güzel' adlı kampanya ortaya çıktı.
Kampanya kapsamında Kemer'e kampa gelen Almanlar, Almanya doğumlu Türkler ve Danimarkalı futbolcular, ihtiyaç sahibi çocuklara katkı sağlamak ve onları futbola, spora özendirmek için giymedikleri spor malzemelerini bağışlamaya başladı. İlk ikisi 2018 yılında yapılan kamplarla başlayan kampanya bu yıl da tekrarlandı.
Evren Cebeci, "Almanya Dortmund'dan geliyoruz. Avrupa'dan Türkiye'ye futbol kampları organize edip elit futbolcularımızı Türkiye'ye getiriyoruz. Burada yaptığımız çalışmalarla onların performansını artırıyoruz. Şu anda 6'ncı kampı yapıyoruz. Bu kamplarla Türkiye ile bir gönül bağımız, çocuklarımızın da bir gönül bağı, sadece tatil olarak değil yardımlaşma boyutunda bir proje geliştirerek 'Giymiyorsan giydir, hayat paylaştıkça güzel' diye bir yardım kampanyası organize ettik. Amacımız buradaki arkadaşlarımıza, kardeşlerimize bir parça yardımcı olabilmek, futbol oynamaya teşvik etmek, ailelerine destek olmak. Bu çorbada bizim de tuzumuz bulunduysa, bizim de yağımız, bizim de şekerimiz bulunduysa ne mutlu" diye konuştu.
Kahraman Köktürk ise "Evren Cebeci kardeşimiz mesleğe başladığımdaki ilk öğrencilerimden. Almanya'da bizi gururla temsil ediyor. Öğrencilerimizi böyle güzel yerlerde gördükçe mutlu oluyoruz. Sosyal sorumluluklarını yerine getiren, bu ülkenin her noktasına, okuduğu yere, bölgeye mezun olduktan sonra hizmet etmeye çalışan bir kardeşimiz. Giymiyorsan Giydir Projesi'yle daha önce Göynük Mahallesi Göynük Ortaokulu'nda öğrencilerimize malzemelerimizi teslim ettik. Şimdi yine sağ olsun yeni malzemeler var. Bu yeni malzemeleri de üniversiteli öğrencilerimizle beraber Kemer'in bir ilkokuluna teslim edeceğiz" diye konuştu.

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Almanya'dan Kemer'e anlamlı projeAlmanya'dan Kemer'e anlamlı projeAlmanya'dan Kemer'e anlamlı projeAlmanya'dan Kemer'e anlamlı proje

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