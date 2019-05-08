Almanya'dan Kemer'e anlamlı proje

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - ANATLYA'nın Kemer ilçesine yılda iki kez kampa gelen Alman, Danimarkalı ve Türk sporcular, 'Giymiyorsan Giydir, Hayat Paylaştıkça Güzel' kampanyası kapsamında ihtiyaç sahibi çocuklara katkı sağlamak ve onları futbola, spora özendirmek için giymedikleri spor malzemelerini bağışladı.

Almanya'nın Dortmund kentinden her yıl iki kez Kemer'e gelen sporcuların katılımıyla kampın bu yılki bölümü de gerçekleştirildi. 2017 yılındaki ilk kampta Alman Milli Takımları Dortmund karması kızlar kategorisi U13 ve U15 yaş grubu baş antrenörü ve Borussia Dortmund'un alt birimlerinde de kondisyoner olarak görev yapan Evren Cebeci'nin, eski öğretmeni, şu an Akdeniz Üniversitesi Göynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu (MYO) öğretim görevlisi Kahraman Köktürk'ü ziyaretinde, 'Giymiyorsan Giydir, Hayat Paylaştıkça Güzel' adlı kampanya ortaya çıktı.

Kampanya kapsamında Kemer'e kampa gelen Almanlar, Almanya doğumlu Türkler ve Danimarkalı futbolcular, ihtiyaç sahibi çocuklara katkı sağlamak ve onları futbola, spora özendirmek için giymedikleri spor malzemelerini bağışlamaya başladı. İlk ikisi 2018 yılında yapılan kamplarla başlayan kampanya bu yıl da tekrarlandı.