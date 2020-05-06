HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Almanya’dan kısıtlamaların gevşetilmesi kararı

Almanya’dan kısıtlamaların gevşetilmesi kararı

DÜNYA HABERLERİ  | 06.05.2020 10:42 | Son Güncelleme

Almanya‘da hükümetin eyaletlerle bütün mağazaların açılması konusunda anlaştığı, okullar, restoran ve otellerin açılması konusunda eyaletlerin yetkili olacağı bildirildi.

Almanya’dan kısıtlamaların gevşetilmesi kararı

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in bugün eyalet başbakanları ile koronavirüs kısıtlamalarının kaldırılması konusunda yapacağı toplantı öncesinde anlaşma taslağı basına sızdı.

Haber ajanslarının detaylarını duyurduğu taslak metne göre hükümet ve eyalet yönetimleri bütün dükkanların açılması konusunda anlaştı. Taslak metne göre eyalet yönetimleri kamu hayatının tekrar kademeli olarak açılması konusunda kendileri karar verecek.

Başbakanlık Müsteşarı Helge Braun tarafından hazırlandığı bildirilen taslak metinde vaka sayısına bağlı olarak okullar, restoran ve barlar, oteller, fuarlar, güzellik salonları, sinema ve tiyatroların sosyal mesafe ve hijyen kurallarına riayet etmek kaydıyla açılmasına eyalet yönetimlerinin karar vereceği belirtildi. Açık havada yapılacak amatör karşılaşmaların bazı şartlar altında yeniden başlayabileceği bildirildi.

Sosyal mesafe kısıtlamalarına da eyalet yönetimlerinin karar vereceği belirtildi. Alman Futbol Ligi Bundesliga'nın ne zaman başlayacağı taslak metinde netleşmedi. Bazı eyaletlerin 15 Mayıs'ta başlamasını istediği belirtildi. Maçlar başlamadan önce iki hafta karantina uygulaması ve hazırlık kampı öngörülüyor.

Almanya'da son dönemde salgından farklı düzeylerde etkilenen eyalet yönetimlerinden kısıtlamaların gevşetilmesi yönünde sesler yükselmeye başlamıştı. Bu anlaşma ile salgın konusunda söz hakkı eyalet yönetimlerine verilmiş oluyor.

İkinci dalga önlemi

İkinci salgın dalgasının önlenmesi için ise hükümet ve eyalet yönetimlerinin kısıtlamalar gevşetildikten sonra vaka sayısında artış gözlemlendiği taktirde derhal söz konusu bölgede yerel kısıtlama uygulanması konusunda anlaştığı bildilriliyor.

Buna göre vaka sayısı eşiği ise bölge veya şehirlerde son 7 gün içinde "100 bin kişide 50'den fazla yeni vaka" olarak belirlendi.

Almanya diğer büyük Avrupa ülkelerine göre koronavirüsle mücadelesinde daha başarılı oldu. Robert Koch Enstitüsü vaka sayısının 947 kişi artarak 164 bin 807'ye ulaştığını duyurdu. Ülkede salgın nedeniyle toplam 6 bin 996 kişi yaşamını yitirdi.

Reuters, AFP / SSB, TY

© Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İşte 'Yeni normal'in kaçınılmaz 4 kuralı! İşte 'Yeni normal'in kaçınılmaz 4 kuralı!
Trump’tan maske üretim tesisine 'maskesiz' ziyaretTrump’tan maske üretim tesisine 'maskesiz' ziyaret
Flaş açıklama: Koronavirüsü bu şekilde yok edebiliriz! Flaş açıklama: Koronavirüsü bu şekilde yok edebiliriz!

En Çok Okunan Haberler

Dikkat çeken son seçim anketi sonuçları!

Dikkat çeken son seçim anketi sonuçları!

Ece Üner'den YKS yorumu: Hazineye kıyılır mı hiç?

Ece Üner'den YKS yorumu: Hazineye kıyılır mı hiç?

Yeni fotoğraflar ortaya çıktı! Dominik'ten dönemiyor

Yeni fotoğraflar ortaya çıktı! Dominik'ten dönemiyor

Benzin ve motorine büyük zam geliyor

Benzin ve motorine büyük zam geliyor

Sağlık Bakanı Koca: İstiklal Caddesi iyi bir görüntü vermedi

Sağlık Bakanı Koca: İstiklal Caddesi iyi bir görüntü vermedi

Maske fiyatı ne kadar olacak ve nerede satılacak?

Maske fiyatı ne kadar olacak ve nerede satılacak?

İlginizi Çekebilir

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Flaş haber! Kim Jong-un 20 gün sonra ortaya çıktı

Flaş haber! Kim Jong-un 20 gün sonra ortaya çıktı

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

'Ay-Yıldız'ı örnek alan İngiliz pilota soruşturma!

'Ay-Yıldız'ı örnek alan İngiliz pilota soruşturma!

DSÖ duyurdu: Salgın bitme noktasından çok uzak

DSÖ duyurdu: Salgın bitme noktasından çok uzak

Diğer Haberler
Vaka sayısı 10 binlerle artıyor!

Vaka sayısı 10 binlerle artıyor!

ABD'de koronavirüs testi kuyruğu!

ABD'de koronavirüs testi kuyruğu!

Hastalıklar için uçakta 'elektronik burun' geliştiriliyor!

Hastalıklar için uçakta 'elektronik burun' geliştiriliyor!

Robotlar işi devraldı! Günde 3 bin test

Robotlar işi devraldı! Günde 3 bin test

Trump’tan maske üretim tesisine 'maskesiz' ziyaret

Trump’tan maske üretim tesisine 'maskesiz' ziyaret

Önlem alınmazsa 2070 yılında dünya Sahra sıcağıyla karşılaşacak

Önlem alınmazsa 2070 yılında dünya Sahra sıcağıyla karşılaşacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.