Almanya’dan kısıtlamaların gevşetilmesi kararı

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in bugün eyalet başbakanları ile koronavirüs kısıtlamalarının kaldırılması konusunda yapacağı toplantı öncesinde anlaşma taslağı basına sızdı.

Haber ajanslarının detaylarını duyurduğu taslak metne göre hükümet ve eyalet yönetimleri bütün dükkanların açılması konusunda anlaştı. Taslak metne göre eyalet yönetimleri kamu hayatının tekrar kademeli olarak açılması konusunda kendileri karar verecek.

Başbakanlık Müsteşarı Helge Braun tarafından hazırlandığı bildirilen taslak metinde vaka sayısına bağlı olarak okullar, restoran ve barlar, oteller, fuarlar, güzellik salonları, sinema ve tiyatroların sosyal mesafe ve hijyen kurallarına riayet etmek kaydıyla açılmasına eyalet yönetimlerinin karar vereceği belirtildi. Açık havada yapılacak amatör karşılaşmaların bazı şartlar altında yeniden başlayabileceği bildirildi.

Sosyal mesafe kısıtlamalarına da eyalet yönetimlerinin karar vereceği belirtildi. Alman Futbol Ligi Bundesliga'nın ne zaman başlayacağı taslak metinde netleşmedi. Bazı eyaletlerin 15 Mayıs'ta başlamasını istediği belirtildi. Maçlar başlamadan önce iki hafta karantina uygulaması ve hazırlık kampı öngörülüyor.