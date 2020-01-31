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Almanya'dan Kızılay'a 25 milyon euroluk İdlib yardımı

DÜNYA HABERLERİ  | 31.01.2020 16:12 | Son Güncelleme

Almanya'nın İdlib'den kaçan sivillerin barınma ve diğer ihtiyaçları için Türk Kızılayı'na 25 milyon euroluk katkıda bulunacağı açıklandı.

Almanya'dan Kızılay'a 25 milyon euroluk İdlib yardımı

Alman Dışişleri, paranın Kızılay'a gönderileceğini bildirdi.Almanya'nın Suriye'nin İdlib vilayetinden kaçanlar için inşa edilecek barınaklara 25 milyon euroluk katkıda bulunacağı açıklandı. Alman Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada paranın Türk Kızılayı'na gönderileceği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Almanya'nın Suriyeli mülteci ve sığınmacılara yönelik insani yardımda en büyük bağışçılardan biri konumunda olduğuna işaret ederek, bu yıl içinde Suriye'nin kuzeybatısındaki sivil halkın güvenlği ve ihtiyaçları için yaklaşık 28 milyon euro kaynak sağlandığını kaydetti.

Başbakan Angela Merkel 24 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul'da yaptığı görüşme sonrasında düzenlenen basın toplantısında İdlib'den kaçan insanların durumunun düzeltilmesi için maddi katkı sağlamaya hazır olduklarını açıklamış, Cumhurbaşkanı Erdoğan da Suriye sınırına 30-40 kilometre mesafede Suriye tarafında Kızılay ve AFAD ile birlikte ilk etapta 10 bin briket ev yapılması adımı attıklarını kaydetmişti.

İdlib uyarısı

Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert de İdlib vilayetinde son dönemde yoğunlaşan çatışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Bölgede "acımasız ve zalimce" yürütülen savaşla ilgili derin üzüntü yaratan haberler geldiğini ve şiddetlenen çatışmaların yeni bir sürgün dalgasına yol açtığını kaydeden Seibert, Başbakan Angela Merkel'in Erdoğan ile görüşmesinde Suriye krizinde insani yardımların süreceği taahhüdünde bulunduğunu hatırlattı.

Suriye ordusu, Türkiye ile Rusya arasında varılan ve ateşkesin sürdürülmesini öngören mutabakata rağmen son haftalarda İdlib'e yönelik operasyonlarını yoğunlaştırmış, stratejik öneme sahip Maaret el Numan ilçesini ele geçirmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma günü yaptığı açıklamada 3,6 milyon Suriyeli'yi topraklarında bulunduran Türkiye'nin yeni bir göç dalgasına tahammülü olmadığını belirterek "İdlib'deki duruma seyirci kalmayacağız ve kalamayız… Gerekirse teröristlerin bulunduğu her yere bilfiil giderek bu oyunu bozacağız" dedi.

dpa/BK,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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