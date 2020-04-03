Almanya'dan korona krizi sonrasına 50 milyar euroluk paket

Ekonomi paketinin işletmelere 50 milyar euro civarında katkı sunması planlanıyor.Almanya şirketler ve çalışanların koronavirüs krizini atlatmalaırna yarıdmcı olmak için geçen hafta açıkladığı ve derhal uygulamaya koyduğu 750 milyar euroluk koronavirüsle mücadele paketinin ardından salgın sonrası için de planlarını yapmaya başladı.

Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz, koronavirüs epidemisi nedeniyle oluşacak ekonomik daralmayı aşmak için şimdiden önlemler alıyor. Spiegel dergisinde yer alan habere göre, Scholz'un krizin "ikinci aşaması" olarak adlandırılan korona salgını sonrası için şirket ve işletmelerin daha hızlı toparlanmalarına katkı sunmak amacıyla yaklaşık 50 milyar euroluk bir teşvik paketi üzerinde durduğu belirtildi.

Haberde, şirketlere ekonomik teşviklerin yanı sıra ek devlet yatırımlarının da konjonktür planında yer aldığı belirtildi.

Teşvik programı, sığınmacılar ve mülteciler için ayrılan, ancak gerek duyulmadığı için kullanılmayan rezervlerden finanse edilecek. Haberde ayrıca devlet yatırımlarının yanı sıra özel yatırımları da güçlendirmek için şirketler için yatırım hibeleri ve indirimlerin de gündemde olduğu ifade edildi.