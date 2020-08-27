Almanya’dan koronaya karşı yeni tedbirler

Konser gibi etkinliklere yıl sonuna kadar izin verilmeyecek.Almanya Başbakanı Angela Merkel, küresel koronavirüs salgını ile mücadeledeki son durumu görüşmek ve alınacak yeni tedbirleri ele almak üzere 16 eyaletin başbakanları ile bir araya geldi. Toplantı sonrasında Merkel ve eyalet başbakanları vatandaşlara mecbur olmadıkça riskli bölgelere gitmeme çağrısı yaptı.

Robert Koch Enstitüsü tarafından belirlenen riskli bölgeler arasında İzmir, Muğla, Aydın ve Antalya hariç Türkiye de bulunuyor.

Alınan karara göre, riskli bölgelerden dönenlere test zorunluluğu devam edecek.

Riskli bölgelerden gelenler için 14 gün karantina da zorunlu olacak. Korona testleri seyahatten kısa süre önce veya yolculuk sırasında virüs bulaşıp bulaşmadığı konusunda güvenilir sonuçlar vermediği için karantinanın zorunlu olması kararlaştırıldı. Buna göre, 1 Ekim'den itibaren Türkiye gibi riskli ülkelerden dönenler kısa süre önce yaptırdıkları testin negatif çıkmasından bağımsız olarak karantinaya girecekler ve en erken dönüşlerinden 5 gün sonra yaptırdıkları testin sonucunun negatif olması halinde izolasyondan çıkabilecekler. Ayrıca riskli bölgeler arasında bulunan ülkelerle, Türkiye ile olduğu gibi özel düzenlemelerin yapılmasını hedefliyor. Türkiye'ye yönelik özel düzenlemeye göre, Türkiye'den ayrılmadan 48 saat önce korona testi yaptırılması gerekiyor ve bunun sonucunun negatif çıkması halinde Almanya'ya gelinmesine izin veriliyor.