Almanya’dan Libya silah ambargosu delenlere eleştiri

Eleştirinin hedefinde Türkiye, Rusya ve BAE var.Alman hükümeti, Birleşmiş Milletler'in (BM) iç savaşla çalkalanan Libya'ya uygulanan silah ambargosunun Türkiye, Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından sürekli olarak ihlal edilmesini sert bir dille eleştirdi. Dışişleri Bakanlığı'nın bir sözcüsü, cuma günü Berlin'de yaptığı açıklamada, BM bünyesinde hazırlanan konuya ilişkin gizli raporun Almanya'yı şaşırtmadığını söyledi. Söz konusu raporda, silah ambargosunun ciddi bir biçimde ihlal edildiği kaydediliyor.

Almanya raporu yayınlamak istiyor

Sözcü, federal hükümetin, kamuoyunun da bilgilenmesi için gizli BM raporunu yayınlama taraftarı olduğunu kaydederek, bu şekilde, hangi ülkelerin taahhütlerini yerine getirdiğini ve hangilerinin ülkedeki silahlanmaya katkı sağladığını su yüzüne çıkarmak istediklerini ifade etti.

BM Güvenlik Konseyi'nde bu konuda hala fikir ayrılığı olduğunun altını çizen sözcü, "Dirençli, kalıcı bir barışçıl bir çözüme hala çok ama çok uzun bir yol var" diyerek, BM bünyesinde, olası yaptırımlara ilişkin bir tartışmanın gündeme gelebileceğine işaret etti.