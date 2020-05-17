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Almanya'dan Libya'daki çatışmalara taraf olan ülkelere silah ihracatı

DÜNYA HABERLERİ  | 17.05.2020 12:18 | Son Güncelleme

Almanya dört ay önce Berlin’de yapılan Libya Zirvesi’nden bu yana, Libya’daki çatışmalara taraf olan Türkiye'nin de aralarında bulunduğu ülkelere 331 milyon euro değerinde silah ve teçhizat ihracına onay verdi.

Almanya'dan Libya'daki çatışmalara taraf olan ülkelere silah ihracatı

Alman hükümeti Ocak ortasında Berlin'de yapılan Libya Zirvesi'nden bu yana, Libya'daki çatışmalara taraf olan ülkelere 331 milyon euro değerinde silah ihraç etti.

Sol Parti milletvekili Sevim Dağdelen'in verdiği soru önergesine Ekonomi Bakanlığı'nın verdiği yanıta göre Alman hükümeti 20 Ocak-3 Mayıs tarihleri arasında Mısır'a 308 milyon 200 bin euro değerinde silah ve teçhizat ihracını onayladı. Türkiye'ye aynı dönemde 15 milyon 100 bin euro, Birleşik Arap Emirlikleri'ne ise 7 milyon 700 bin euro değerinde silah ve teçhizat ihracına izin verildi.

Libya'da iki hükümet var

Libya lideri Muammer Kaddafi‘nin 2011 yılında devrilmesinden bu yana Libya'da iç savaş sürüyor. Ülkede 2014 yılından bu yana iki ayrı hükümet var. Fayiz-es-Serraç liderliğindeki Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni (UMH) Türkiye, İtalya ve Katar destekliyor. Tobruk merkezli hükümeti destekleyen General Halife Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu'na ise Fransa, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Rusya destek veriyor.

Berlin'de Libya Konferansı düzenlenmişti

Almanya Libya'daki çatışmaların son bulması amacıyla 19 Ocak'ta Libya'daki çatışmalara taraf olan ülkeleri Berlin'e davet etmişti. İki gün süren konferansın kapanış bildirgesinde 16 ülke ve organizasyon dokuz yıldır geçerli olan Libya'ya silah ambargosuna uymayı taahhüt etmişti.

Konferansa katılan ülkeler arasında Mısır, Türkiye, ve Birleşik Arap Emirlikleri ve Rusya da vardı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres daha sonraki dönemde bu dört ülkeyi, Libya'ya uygulanan silah ambargosunu ihlal etmekle suçlamıştı. BM'nin Libya özel temsilcisi Stephanie Williams ise kısa bir süre önce yaptığı açıklamada, Libya'daki çatışmalar konusunda birincil derecede Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni suçlamıştı.

Sol Parti milletvekili Sevim Dağdelen Alman hükümetinden Libya'daki çatışmalara dahil olan ülkelere silah ihracatını durdurmasını istedi. Dağdelen "hükümetin Libya'daki çatışmalar nedeniyle kaygı duyduğunu açıklarken diğer yandan çatışmaları körükleyen ülkelere ciddi oranda silah teslim etmesinin çelişki" olduğunu belirtti.

DPA, DW, HT,SSB

©️ Deutsche Welle Türkçe

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