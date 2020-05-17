Almanya'dan Libya'daki çatışmalara taraf olan ülkelere silah ihracatı

Alman hükümeti Ocak ortasında Berlin'de yapılan Libya Zirvesi'nden bu yana, Libya'daki çatışmalara taraf olan ülkelere 331 milyon euro değerinde silah ihraç etti.

Sol Parti milletvekili Sevim Dağdelen'in verdiği soru önergesine Ekonomi Bakanlığı'nın verdiği yanıta göre Alman hükümeti 20 Ocak-3 Mayıs tarihleri arasında Mısır'a 308 milyon 200 bin euro değerinde silah ve teçhizat ihracını onayladı. Türkiye'ye aynı dönemde 15 milyon 100 bin euro, Birleşik Arap Emirlikleri'ne ise 7 milyon 700 bin euro değerinde silah ve teçhizat ihracına izin verildi.

Libya'da iki hükümet var

Libya lideri Muammer Kaddafi‘nin 2011 yılında devrilmesinden bu yana Libya'da iç savaş sürüyor. Ülkede 2014 yılından bu yana iki ayrı hükümet var. Fayiz-es-Serraç liderliğindeki Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni (UMH) Türkiye, İtalya ve Katar destekliyor. Tobruk merkezli hükümeti destekleyen General Halife Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu'na ise Fransa, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Rusya destek veriyor.