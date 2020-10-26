Almanya'dan Macron'a Destek Erdoğan'a Tepki

Alman hükümeti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip’in Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hakkındaki açıklamalarını çok sert bir şekilde eleştirdi. Hükümet sözcüsü Steffen Seibert, "Bu karalayıcı sözler kabul edilemez. Özellikle radikal İslamcı bir fanatiğin Fransız öğretmen Samuel Paty’i öldürmesinin ardından, kesinlikle kabul edilemez" dedi.

"Macron'la dayanışma içindeyiz"

Dışişleri Bakanı Heiko Maas adına açıklama yapan bir sözcü de, Maas’ın radikal İslamcılarla mücadelede Fransa’ya destek verdiğini ve Macron’la dayanışma içinde olduğunu söyledi. Maas, dün yaptığı bir açıklamada Fransa'nın Ankara Büyükelçisi'ni istişarelerde bulunmak üzere geri çağırmasını da "büyük bir anlayışla karşıladığını" söyledi.

"Açıklama, toplumu bölmek isteyenlerin amacına hizmet ediyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Macron hakkındaki, "Şu an Fransa’nın başındaki zat şaşırmış yatıp kalkıp Erdoğan’la uğraşıyor. Sen önce kendine bak. Bu bir vaka. Hakikatten kontrolden geçmesi lazım" cümlelerini "yeni bir dip nokta" olarak nitelendirmişti. Maas, İslamcı terörle mücadelenin ırkçılıkla ve İslamofobi ile karıştırılmaması gerektiğini söyleyen Maas, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı adını vermeden eleştirerek, bunu yapan herkesin "sorumsuz" olduğunu ve "toplumu bölmek isteyenlerin amacına hizmet ettiğini" öne sürdü.