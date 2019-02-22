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Almanya'dan Mağrip ülkelerine sınır dışılar arttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2019 13:48 | Son Güncelleme

Almanya'dan Mağrip ülkelerine sınır dışılar arttı

BERLİN (AA) - Almanya’dan Mağrip ülkelerine sınır dışı edilenlerin sayısı arttı.

Rheinische Post gazetesinin Almanya İçişleri Bakanlığına dayandırdığı haberinde, Almanya’da iltica talepleri reddedilerek Mağrip ülkelerine sınır dışı edilenlerin sayısının 2018’de bir önceki yıla göre yüzde 35 arttığı belirtildi.

Buna göre, Almanya’dan 2018’de Tunus, Cezayir ve Fas’a toplam bin 873 kişi sınır dışı edildi. Bu sayı 2017’de bin 389 olarak gerçekleşmişti.

Almanya'dan 2018’de 369 kişi Tunus’a, 678 kişi Cezayir’e ve 826 kişi de Fas’a sınır dışı edildi.

Almanya, ülkesinde iltica talepleri reddedilenlerin sınır dışı edilmesini kolaylaştırmak için 2016 yılında Mağrip ülkeleriyle görüşmeler yapmış, sınır dışı edilecek kişilerin gerekli belgelerinin hızlı şekilde düzenlenmesini talep etmişti.

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