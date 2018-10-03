Almanya'dan Makedonya'ya çağrı

Makedonya ile Yunanistan arasında yıllardır süren isim sorununu çözen anlaşmanın kabulüne dair, 30 Eylül'de yapılan referandumda yeterli katılımın gerçekleşmemesinin ardından, Makedonya'ya iki devlet arasındaki uzlaşmayı yine de hayata geçirmesi yönünde çağrı yapan ülkelere Almanya da katıldı. Almanya Başbakanı Angela Merkel'in sözcüsü Steffen Seibert, katılım oranının gerekli olan yüzdenin kalmasına rağmen, sandık başına gidenlerin yüzde 91,46'sının ülkenin isim değişikliğini onaylamasının, bu yönde ilerlemek için "bir temel” olduğunu belirtti.

"Tarihi bir fırsat”

Makedonya'nın adının "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti” olarak değiştirilmesi yönünde Üsküp ile Atina arasında varılan uzlaşmanın hayata geçirilmesi için çaba sarf edilmesinin önemine dikkat çeken Seibert, bu uzlaşmanın Makedonya'nın NATO ve Avrupa Birliği ile ilişkilerindeki engelleri ortadan kaldırmak için "tarihi” bir fırsat olduğunu söyledi. Alman hükümetinin sözcüsü, gerekli olan yüzde 50 katılım oranının da aslında çok yüksek olduğunu, zira birçok seçmen listesinde ülkeyi uzun süre önce terk etmiş çok sayıda ismin bulunduğunu vurguladı.