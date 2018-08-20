Almanya'dan Mali Yardım Önerisine Yanıt

Türkiye'nin ABD ile yaşadığı gerginlikle baş gösteren kur krizinin Berlin siyasetine yansımaları devam ediyor. Federal hükümet ve Başbakan Angela Merkel’in sözcüsü Steffen Seibert, Almanya’nın Türkiye’ye mali yardım yapmasının şu anda gündemde olmadığını açıkladı. Hafta sonunda bu yönde yapılan açıklamaların hükümetten bağımsız olarak yapıldığını belirten Seibert, mali yardım konusunun Türk ve Alman yetkililerin görüşmelerinde ön planda konuşulmadığını açıkladı. "İstikrarlı ve daha da gelişen bir Türkiye Almanya’nın da çıkarınadır. O yüzden iyi ilişkiler arzuluyoruz" diyen Seibert, Uluslararası Para Fonu'na vurma konusunda her ülkenin kendisinin karar vermesi gerektiğini de söyledi.

Maliye Bakanlığı’ndan bir sözcü ise, Federal Maliye Bakanı Olaf Scholz’un, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’la telefon konuşmasında, Türkiye’nin IMF’e başvurmasını tavsiye ettiği şeklinde Alman basınında çıkan haberleri yalanladı.

Öte yandan SPD Genel Başkanı Andrea Nahles’in, "Alman hükümetinin Türkiye'nin ekonomik istikrarını koruyabilmesi için bu ülkeye mali yardım yapılmasının gerekebileceği" şeklindeki sözlerinden sonra, SPD’nin eski lideri ve eski Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, "Kendi çıkarımız için, Türkiye'yi Batı'da tutmak için her şeyi yapmalıyız” şeklinde görüş belirtti. Türkiye’deki durumun, Almanya ve Avrupa için ciddi bir risk oluşturduğunu savunan Gabriel, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'nin ekonomik istikrarsızlığını amaçlayan politikalarına Almanya ve Avrupa'nın destek sağlamadığına dair Türkiye'ye net bir işaret verilmesi gerektiğini öne sürdü. "ABD NATO üyeleri arasında yapılmaması gereken bir tavır içinde. Zaten ekonomik sorunları olan başka bir üye ülkeyi uçuruma yuvarlamak istiyor" diyen sosyal demokrat politikacı, Türkiye’nin NATO’dan ayrılması durumunda ülkenin milliyetçi güçlerin hakim olacağını ve İran ve Kuzey Kore'de olduğu gibi saldırıya uğramamak için nükleer bomba geliştireceğini de öne sürdü.