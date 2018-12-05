Almanya'dan memleketi Konya'ya gelen gurbetçi evinde ölü bulundu

Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA)- ALMANYA'dan 2 gün önce memleketi Konya’nın Seydişehir ilçesine gelen Hasan Akbaş (69), evinde ölü bulundu.

Olay, saat 20.30 sıralarında Ulukapı Mahallesi 706 Sokak üzerinde bulunan 2 katlı evde meydana geldi. İddiaya göre, Almanya’da yaşayan ve otomobilini satmak için 2 gün önce Konya’nın Seydişehir ilçesine gelen Hasan Akbaş’tan haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla evin kapısını açtırdı. Eve giren ekipler, Hasan Akbaş’ın cansız bedeniyle karşılaştı. Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Akbaş’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayı duyan Hasan Akbaşın yakınları ise olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi. Hasan Akbaş’ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu ortaya çıkacak. Polis Olayla ilgili soruşturma başlattı.

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