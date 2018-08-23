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Almanya’dan "Merkez Bankası’nın bağımsızlığı" mesajı 

23.08.2018 15:34 | Son Güncelleme

Almanya Merkez Bankası Başkanı Weidmann, Türkiye ekonomisinin düzlüğe çıkabilmesi için sağlam ve sorumlu ekonomik ve mali politikaların büyük önem taşıdığını söyledi, Merkez Bankası bağımsızlığının önemine vurgu yaptı.

Almanya’dan "Merkez Bankası’nın bağımsızlığı" mesajı 

Alman Merkez Bankası Başkanı Jens Weidmann, Türkiye ekonomisinin düzlüğe çıkabilmesi için Türkiye Merkez Bankası (TBM) bağımsızlığının büyük önem taşıdığına vurgu yaptı.

Berlin’de Yabancı Gazeteciler Cemiyeti üyesi gazetecilerle bir araya gelen ve dünya ekonomisine ilişkin görüşlerini aktaran Almanya Merkez Bankası Başkanı Jens Weidmann, kur krizi nedeniyle yakından izledikleri Türkiye’deki gelişmelere ilişkin de mesajlar verdi.

Gelişmekte olan ülkelerle ilgili risklerin öne çıkmaya başlamasının endişe nedeni olduğunu ifade eden ve bu bağlamda Türkiye’ye değinen Weidmann, mevcut sorunların aşılabilmesi için Merkez Bankası’nın bağımsızlığının önemine işaret etti.

Weidmann, “Türkiye’deki gelişmeler şunu apaçık ortaya koydu: Krizlere karşı korunmanın en iyi yolu sağlam ve sorumlu ekonomik ve mali politikalar izlemek, fiyat istikrarını sağlamaya dönük bağımsız para politikası izlemektir” şeklinde konuştu.

Almanya ekonomisine ilişkin olumlu değerlendirmelerde bulunan Weidmann, işsizlik azalırken, istihdamın, tüketimin, yatırımların ve ihracatın artığını, ekonomide oldukça iyi bir dönemin yaşandığını söyledi.

Bununla birlikte Weidmann, 2017 yılındakine benzer oranda, güçlü bir ekonomik performansın yakalanmasının güç olduğunu belirterek, ihracatın daha yavaş bir tempoda artacağı öngörüsünü dile getirdi.

Alman Merkez Bankası Başkanı, küresel ekonomik gelişmelere ilişkin yaptığı değerlendirmede de, dünyanın en büyük iki ekonomisi olan ABD ve Çin sayesinde küresel ekonomide canlılığın, ekonomik büyümenin sürdüğüne dikkat çekti.

Weidmann, “Ancak buna karşın siyasi riskler arttı, özellikle de uluslararası ticari anlaşmazlıkların tırmanması tehlikesi arttı” şeklinde konuştu.

Almanya Türkiye’yi yakın takipte

Başbakan Angela Merkel de geçen hafta Türkiye'nin ABD ile yaşadığı gerginlikle baş gösteren kur krizi hakkında yaptığı açıklamada ekonomik olarak istikrarsız bir Türkiye'nin kimsenin çıkarına olmadığını söylemiş, Türkiye’de Merkez Bankası'nın bağımsızlığının güvence altına alınması gerektiğini vurgulamıştı.

Merkel, "Merkez Bankası'nın bağımsızlığını sağlayan tedbirler alınmalıdır. Bu konuları yakında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme fırsatımız olacak. Avrupa Birliği'nin çevresinde ekonomik istikrarın olması yararımızadır ve herkesin buna katkı yapması gerekir" diye konuşmuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 28-29 Eylül tarihlerinde Almanya'ya bir devlet ziyareti gerçekleştirmesi bekleniyor. Türkiye ekonomisindeki gelişmeler ve Türk-Alman ekonomik işbirliği, görüşülmesi planlanan en önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor.

Değer Akal / Berlin

© Deutsche Welle Türkçe

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