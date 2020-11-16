Almanya’dan Mısırlı Casusluk Şüphelisi Hakkında Resmi Suçlama

Almanya Federal Başsavcısı, Federal Basın Dairesi’nde çalışan Mısır doğumlu Alman vatandaşı bir kişi hakkında resmen casusluk suçlaması yapıldığını açıkladı. Bu kişi Mısır istihbaratı için bilgi toplamakla suçlanıyor.
Federal Başsavcı’nın ofisinden yapılan açıklamada ismi Amin K. olarak belirtilen zanlının 1999 yılından bu yana Başbakan Angela Merkel’in ofisine bağlı olan Federal Basın Dairesi’nde çalıştığı ve Berlin’deki Mısır Büyükelçiliği tarafından son olarak 2010 yılında görevlendirildiği belirtildi.
Berlin’deki Mısır Büyükelçiliği henüz konuyla ilgili sorulara yanıt vermedi.
Federal Başsavcı’nın ofisinden yapılan açıklamaya göre zanlı, Mısır istihbaratı tarafından Mısır’ın Alman basınında nasıl yer bulduğunun anlaşılması için çalışmalar yürütmekle görevlendirilmişti.
Ayrıca zanlının Mısır istihbaratının Almanya’da bir casus daha görevlendirme çalışmalarına yardım ettiği, ancak bu çabaların sonuçsuz kaldığı belirtildi. Konuyla ilgili daha fazla ayrıntı verilmedi.
Alman savcılara göre zanlı, verdiği hizmet karşılığında Mısırlı yetkililerden ailesi ve kendisi için bazı imtiyazlar kazandı.
Temmuz ayında konuyla ilgili basına sızan bilgilerde zanlının orta derece bir yetkiyle görev yapmasına rağmen, hassas konu ve dosyalara ulaşabildiği ve buradan elde ettiği bilgileri Mısır istihbaratıyla paylaştığı öne sürülmüştü. Zanlının Başbakanlık Binası’na misafir getiren Alman milletvekillerinin protokol işlemleriyle ilgilendiği belirtilmişti.
Konu ilk kez Temmuz ayında Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın yıllık raporunda yer aldığında yetkililer zanlının hassas bilgilere erişimi olmadığını belirtmiş ve bu kişiye karşı Aralık ayından itibaren önlemler alındığı kaydedilmişti.
Raporda Mısır Genel İstihbarat Dairesi ve Genel Yurt Güvenliği Dairesi adlı iki istihbarat kurumunun son yıllarda Almanya’da geniş bir casus ağı oluşturduğu, Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sissi’ye muhalif etkinlikler ve kişilerin yanısıra, Almanya’da sürgünde yaşayan Müslüman Kardeşler adlı grubun üyeleri hakkında bilgi toplandığı değerlendirilmesi yapılmıştı.
Federal Başsavcının ofisinden yapılan açıklamada zanlıya karşı resmi suçlamanın 6 Kasım’da yapıldığı kaydedildi.