Almanya’dan Mısırlı Casusluk Şüphelisi Hakkında Resmi Suçlama

Almanya Federal Başsavcısı, Federal Basın Dairesi’nde çalışan Mısır doğumlu Alman vatandaşı bir kişi hakkında resmen casusluk suçlaması yapıldığını açıkladı. Bu kişi Mısır istihbaratı için bilgi toplamakla suçlanıyor.

Federal Başsavcı’nın ofisinden yapılan açıklamada ismi Amin K. olarak belirtilen zanlının 1999 yılından bu yana Başbakan Angela Merkel’in ofisine bağlı olan Federal Basın Dairesi’nde çalıştığı ve Berlin’deki Mısır Büyükelçiliği tarafından son olarak 2010 yılında görevlendirildiği belirtildi.

Berlin’deki Mısır Büyükelçiliği henüz konuyla ilgili sorulara yanıt vermedi.

Federal Başsavcı’nın ofisinden yapılan açıklamaya göre zanlı, Mısır istihbaratı tarafından Mısır’ın Alman basınında nasıl yer bulduğunun anlaşılması için çalışmalar yürütmekle görevlendirilmişti.

Ayrıca zanlının Mısır istihbaratının Almanya’da bir casus daha görevlendirme çalışmalarına yardım ettiği, ancak bu çabaların sonuçsuz kaldığı belirtildi. Konuyla ilgili daha fazla ayrıntı verilmedi.

Alman savcılara göre zanlı, verdiği hizmet karşılığında Mısırlı yetkililerden ailesi ve kendisi için bazı imtiyazlar kazandı.