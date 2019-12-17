HABER

Almanya'dan mülteci meselesinde "adil paylaşım" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.12.2019 16:23 | Son Güncelleme

Almanya'dan mülteci meselesinde "adil paylaşım" çağrısı

BERLİN (AA) - Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, mülteci krizinden ziyade uluslararası dayanışma konusunda bir kriz olduğunu söyledi.

Maas, Cenevre'de düzenlenen 1. Küresel Mülteci Forumu'nda yaptığı konuşmada, ''Hayır, bir mülteci krizi yok. Uluslararası dayanışma sağlama konusunda kriz var.'' dedi.

Alman Dışişleri Bakanı, mülteci konusundaki ağırlığın eşit şekilde ve daha fazla omuza dağıtılması ve mültecilere kendi hayatlarını idame ettirebilmeleri için perspektifler sunulması gerektiğini vurguladı.

Ülkelerin sadece yüzde 20'sinin mülteci kabul ettiğine işaret eden Maas, mülteci kabul eden her 10 ülkeden 9'unun da az gelirli olduğunu ifade etti.

Son yıllarda hem ülke olarak büyük hem de ekonomik olarak güçlü ülkelerin dahi yüz binlerce mülteciyi kabul etmekte zorlandığını dile getiren Maas, bu nedenle yük paylaşımının önemli olduğunu söyledi.

Maas, Almanya olarak mülteciler konusunda en büyük ikinci donör ülke olduklarının, gelecek yıllarda da bu konuda sorumluluk almaya devam edeceklerini belirtti.

PARTNERCumhurbaşkanı Erdoğan noktayı koydu! En çok onlar sevindi...Cumhurbaşkanı Erdoğan noktayı koydu! En çok onlar sevindi...
Balıkçılar ve vatandaşlar balık sezonundan umduğunu bulamadıBalıkçılar ve vatandaşlar balık sezonundan umduğunu bulamadı
Balıkçılar ve vatandaşlar balık sezonundan umduğunu bulamadıBalıkçılar ve vatandaşlar balık sezonundan umduğunu bulamadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas

En Çok Okunan Haberler

Pervez Müşerref idama mahkum edildi

Pervez Müşerref idama mahkum edildi

'Dramatik düşüş kesin' dedi, son anket sonuçlarını duyurdu

'Dramatik düşüş kesin' dedi, son anket sonuçlarını duyurdu

Ankara'da peş peşe operasyonlar! Yüzlerce gözaltı kararı

Ankara'da peş peşe operasyonlar! Yüzlerce gözaltı kararı

Antalya'da bankada soygun girişimi

Antalya'da bankada soygun girişimi

Asgari ücrette yeni talep!

Asgari ücrette yeni talep!

Bekaret ve gerdek gecesi sahnesine tepki yağdı

Bekaret ve gerdek gecesi sahnesine tepki yağdı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İzmir’de deprem

İzmir’de deprem

İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nda patlama

İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nda patlama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Lastiği patlayan tırın dorsesi alev alev yandı

Lastiği patladı, bir anda alev topuna döndü

Rahmi Koç'un sağlık durumuna ilişkin hastaneden açıklama

Rahmi Koç'un sağlık durumuna ilişkin açıklama

Eminönü’ndeki balıkçılarla ilgili yeni gelişme!

Çok tartışılmıştı! Balıkçılarla ilgili yeni gelişme

Trabzon'da TIR, yolcu minibüsüne çarptı: 2 ölü, 20 yaralı

Trabzon'da TIR, yolcu minibüsüne çarptı: 2 ölü, 20 yaralı

1 milyon lira ödülle aranan turuncu listedeki terörist öldürüldü

Bakanlık duyurdu! Servet Demir öldürüldü

HDP Malatya Eş Başkanı Fatma Alataş gözaltına alındı

HDP'li bir isim daha gözaltına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.