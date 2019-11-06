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Almanya'dan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'e madalya

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 22:48 | Son Güncelleme

Almanya Savunma Bakanlığının 1996'dan beri verdiği Manfred Wörner Madalyası'nın bu yıl ki sahibi NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg oldu

BERLİN (AA) - Almanya hükümeti, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i, Manfred Wörner Madalyası ile ödüllendirildi.

Stoltenberg, Berlin'de düzenlenen etkinlikte madalyasını Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer'den aldı.

Karrenbauer, burada yaptığı konuşmada, NATO'nun günümüzün acil sorunlarına çözüm bulan bir ittifak olduğunu belirtti, NATO'nun barış için sarf ettiği çabaları övdü.

Stoltenberg ise ödülü almaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ''Barış ve güvenliğe seyirci kalmak yerine ona her gün yatırım yapmalıyız.'' ifadesini kullandı.

Eski Alman Savunma Bakanı ve NATO Genel Sekreteri Manfred Wörner'in adını taşıyan madalya, 1996'dan bu yana Avrupa'da özgürlükler ve barışın korunmasına önemli katkıda bulunan isimlere veriliyor.

Almanya Savunma Bakanlığı, 1996'dan bu yana Manfred Wörner Madalyası veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Manfred Wörner Madalyası NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg

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