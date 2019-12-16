Almanya’dan Nitelikli İş Gücüne ‘Make It In Germany’ Daveti

Almanya "Make it in Germany (Almanya’da Başarın) sloganıyla dünyanın dört bir yanından kalifiye elemanları ülkeye davet ediyor. Ülke gündeminde son derece önemli bir yer tutan nitelikli iş gücü açığı konusu, bir kez daha Başbakan Angela Merkel’in düzenlediği bir zirvede masaya yatırıldı. İlgili bakanların, sendikaların ve işveren çevrelerinin katıldığı zirveden sonra konuşan Merkel, çok sayıda şirketin nitelikli iş gücü istihdamında sorun yaşadığını belirterek, yeterince kalifiye işçi bulunamaması durumunda söz konusu firmaların Almanya’dan ayrılabileceği uyarısı yaptı. İş gücü açığını kapatmak amacıyla göçü düzenlemeyi hedefleyen yeni göç yasasını öven Merkel, hükümetin işverenlerle el ele sorunu aşmayı hedeflediğini ve her iki tarafın da Almanya'nın AB dışı ülkelerden kalifiye işgücü göçüne alternatifi bulunmadığını tespit ettiğini vurguladı. Merkel: “Başka ülkelere kıyasla daha çekici koşullar sunmalıyız” Almanya’nın dünyanın çeşitli ülkelerinden kalifiye insanlar için başka ülkelere kıyasla daha çekici koşullar sunması gerektiğinin altını çizen Merkel, yeni yasayla ilgili son düzenlemelerin tamamlanmak üzere olduğunu, ülkenin dış temsilciliklerinde çalışma vizesi başvuru işlemleri için 109 yeni danışmanın görevlendirileceğini açıkladı.

Federal Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili de, 1 Mart 2020’den sonra çalışma vizesi konusunda yoğun başvuru beklediklerini, işlemler için gerekli tedbirlerin alındığını duyurdu. Almanya’nın en büyük sorunlarından biri nitelikli iş gücü açığı. Ülke ekonomisindeki büyümeye paralel olarak nüfusun hızlı yaşlanması, nitelikli iş gücü açığını her geçen gün artırıyor. Hükümeti eleştirerek acil önlemler alınmasını talep eden uzmanlar aksi takdirde Alman ekonomisinin orta vadede krize gireceğini ve toplumun refahının tehlikede olduğunu dile getiriyor. Hemen hemen tüm veriler Almanya’nın yılda en az 260 bin kalifiye iş gücüne ihtiyacı olduğu ortaya koyuyur. Ancak bu açığın iç istihdam piyasasından kapanması, birçok alanda yeteri kadar kalifiye eleman olmadığı için mümkün görünmüyor. O açıdan hem işveren çevreleri hem de Federal Hükümet bu iş gücü açığını başka ülkelerden gelecek kalifiye elemanların kapatabileceğine inanıyor. Nitelikli iş gücü göçünü kolaylaştıran yasa Mart 2020’de yürürlüğe giriyor

Federal Meclis 7 Haziran’da nitelikli iş gücü göçünü kolaylaştıran yasayı kabul ederek, Alman iş pazarının kapılarını dünyaya açmıştı. 1 Mart 2020’de yürürlüğe girecek olan yasaya göre, artık AB üyesi olmayan ülke vatandaşları da iş aramak için Almanya’ya gidebilecek. Yeni yasa kapsamında, bugüne kadar geçerli olan boş işyerlerinde Alman ve AB vatandaşlarına öncelik verilmesi şartı da kalkıyor. Uygulamanın başlamasıyla, mesleki eğitim ya da üniversite diplomasına sahip olan ve Almanya’ya gitmeden önce ülkede yerleşik bir firmayla iş sözleşmesi imzalayan vasıflı eleman Almanya’ya gidip hemen çalışabilecek. AB dışındaki ülkelerden nitelikli elemanlar herhangi bir iş sözleşmesi olmadan çalışmak veya iş aramak için Almanya’ya gidebilecek. Almanya’nın diplomatik temsilciliklerinde diploma denkliği alan ve mesleği yapabilecek derecede Almanca konuşabildiğini kanıtlayan vasıflı elemanlar ve söz konusu dallarda eğitimli akademisyenler somut bir iş teklifi olmadan, iş aramak için Almanya’ya gidip geçici oturum izniyle 6 aya kadar kalabilecek.