Almanya'dan Oruç Reis tepkisi: Akıllıca bir adım olmaz

Alman Dışişleri Bakanı'nın yarın Kıbrıs ve Yunanistan'a gideceği bildirildi.Alman hükümeti, sismik araştırma gemisi Oruç Reis’in Doğu Akdeniz’de çalışmalarına devam etmesi için on günlük Navtex ilan edilmesine tepki gösterdi. Hükümet sözcüsü Steffen Seibert, Türkiye'nin bölgede araştırma faaliyetlerine gerçekten başlamasının akıllıca bir adım olmayacağını söyledi.

Konuyla ilgili bir soruyu yanıtlayan Alman hükümet sözcüsü, "Bu çok üzücü ve bizim açımızdan Akdeniz’de tansiyonun düşürülmesine yönelik çabaları boşa çıkaracak akılsızca bir adım olur" ifadesini kullandı.

Maas Kıbrıs ve Yunanistan’a gidiyor

Öte yandan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye’nin sismik araştırmalara yeniden başlama kararı ile Doğu Akdeniz’de gerginliğin artması üzerine Salı günü resmi temaslarda bulunmak üzere Kıbrıs ve Yunanistan’ı ziyaret etme kararı aldı. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Maas’ın Kıbrıs Cumhuriyeti’nde Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis ve Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Yunanistan’da ise Başbakan Kiryakos Mitsotakis ve mevkidaşı Nikos Dendias ile görüşmeyi planladığı bildirildi.