Almanya'dan Pakistan ve Hindistan'a itidal çağrısı

BERLİN (AA) - Almanya, Pakistan ve Hindistan arasında yaşanan gerilimin ardından, her iki tarafa da itidal çağrısı yaptı.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass, konuya ilişkin Mali'de yaptığı açıklamada, her iki tarafa itidal çağrısında bulunarak, ''Gerilimin tırmanmamasını ümit ediyorum.'' ifadesini kullandı.

Maas, ayrıca Pakistan'ın teröre karşı mücadelede kararlı olması çağrısında bulundu.

Öte yandan, Almanya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da iki ülke arasındaki gerilimin endişeyle karşılandığı belirtildi.

Açıklamada, gerilimin yükselmesinin barış ve istikrarı tehlikeye atabileceği uyarısında bulunuldu.

- Hindistan ile Pakistan arasındaki gerginlik

Hindistan ile Pakistan arasındaki son gergilim, Keşmir'in Hindistan idaresindeki kısmında 14 Şubat'ta polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan ve 44 kişinin öldüğü bombalı saldırıyla başladı.

Yeni Delhi yönetimi, saldırıyla ilgili Pakistan'ı suçladı. Saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetti.

Hindistan, 26 Şubat'ta Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafında bulunan terör örgütü hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.