Almanya'dan Rohingyalara 15 milyon euro ek yardım

Avrupa’ya da Myanmar’a yaptırımı gözden geçirmeyi önerdi.Almanya Kalkınma Bakanı Gerd Müller, Bangladeş’te 800 bin Rohingya Müslümanının yaşadığı, dünyanın en büyük mülteci kamplarından olan Myanmar sınırındaki Kutupalong'u ziyaret etti. Müller, Almanya'nın Bangladeş’e sığınan Müslüman Rohingyalar için 15 milyon euro ek yardım yapacağını açıkladı. Bakan yardımların öncelikli olarak mülteci kampında ve çevresindeki bölgelerde kalan çocukların eğitimine yönelik projelerde kullanılacağını söyledi.

“Myanmar ile işbirliğini durduruyoruz”

Kampta incelemelerde bulunan Gerd Müller, “Rohingya Müslümanlarının başına gelenler beni derinden etkiledi. Onlara yönelik etnik temizlik ve insanlığa karşı işlenmiş bu suç asla kabul edilemez” diye konuştu. Alman Bakan, Myanmar'ın mültecilerin güvenli şekilde yerlerine geri dönebilmelerini sağlamak ve halihazırda orada yaşayan Rohingyaların hayatını korumakla yükümlü olduğunu vurgulayarak, “Bu söylediğim noktalar yerine getirilene kadar Myanmar ile işbirliğini donduruyoruz” dedi.