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Almanya'dan Rusya-Ukrayna gaz transit anlaşması çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2019 14:57 | Son Güncelleme

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier: - "Ukrayna'dan gaz geçişi devam etmeli ve 2019'dan sonrası için gaz aktarımının devam etmesi sağlanmalı. Almanya, müzakerelerin başarılı olmasına yardımcı olmaya devam edecek"

BERLİN (AA) - Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, Ukrayna üzerinden Avrupa ülkelerine aktarılan Rus gazında geçişin devam etmesi ve 2019'dan sonrası için gaz aktarımının devam etmesinin sağlanması gerektiğini belirterek, Almanya'nın, müzakerelerin başarılı olmasına yardımcı olmaya devam edeceğini bildirdi.

Altmaier'in AB Enerji Birliğinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Maros Sefcovic ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.

Açıklamada, Altmaier-Sefcovic görüşmesinde, AB'nin enerji sorunlarının masaya yatırıldığı, odak noktanın ise Ukrayna üzerinden Avrupa ülkelerine aktarılan Rus gazının Rusya ile mevcut anlaşmanın süresi dolduktan sonra da devam etmesi olduğu belirtildi.

Peter Altmaier'in AB Komisyonu, Ukrayna ve Rusya arasındaki üçlü müzakerelerin sürmesinden memnun olduğu aktarılan açıklamada, Altmaier'in "Ukrayna'dan gaz geçişi devam etmeli ve 2019’dan sonrası için gaz aktarımının devam etmesi sağlanmalı. Almanya, müzakerelerin başarılı olmasına yardımcı olmaya devam edecek." ifadelerine yer verildi.

Ukrayna üzerinden Avrupa ülkelerine aktarılan Rus gazı için Naftogaz ve Gazprom arasında imzalanan mevcut anlaşmanın süresi 1 Ocak 2020'de dolacak. Avrupa tarafından tüketilen doğal gazın yüzde 60'ından fazlası Rusya'dan gelirken, Avrupa'ya aktarılan bu gazın çoğu, Ukrayna topraklarından geçen boru hatları ile taşınıyor.

Öte yandan, ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin karşı çıkmasında karşın Kuzey Akımı-2 projesi ile Rusya'dan Almanya'ya Baltık Denizi altından 55 milyar metreküp kapasiteli iki ayrı deniz boru hattının döşenmesine devam ediliyor.

Almanya'nın gündeme geldiği andan itibaren sadece ticari amaçlı olarak tanımladığı proje, başından itibaren AB ülkeleri arasında ayrışmaya neden oldu. Özellikle Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri tarafından yapılan itirazlara karşın projenin inşası devam etti. Yıl sonunda operasyonel hale gelmesi planlanan projede, inşaatın yüzde 50'den fazlası tamamlandı.

Bu arada, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yarın Almanya'nın başkenti Berlin'e resmi ziyaret gerçekleştirecek.

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Anahtar Kelimeler:
AB Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier doğalgaz Rusya Ukrayna

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