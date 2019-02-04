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Almanya’dan Rusya’ya Çağrı

04.02.2019 01:41 | Son Güncelleme

Almanya’da koalisyon hükümetinin sözcüleri, Rusya’ya nükleer başlıklı orta menzilli füzelerini Ural Dağları’nın arkasına çekmesi çağrısında bulundular

Almanya’dan Rusya’ya Çağrı

Almanya’da koalisyon hükümetinin sözcüleri, Rusya’ya nükleer başlıklı orta menzilli füzelerini Ural Dağları’nın arkasına çekmesi çağrısında bulundular. Hristiyan Demokrat CDU ve Sosyal Demokrat SPD’nin dış politikalar sözcüleri Roderich Kiesewetter ve Rolf Mützenich,Başkan Donald Trump'ın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) tek taraflı olarak çekilme kararından sonra, Moskova’nın anlaşma kapsamına giren silahlarını denetlenebilir şekilde Ural’ın arkasına çekerek, Avrupa’nın güvenliği konusunda önemli bir adım atabileceğini öne sürdü.

NATO tarafından SSC-8 olarak adlandırılan Rusya'nın yeni orta menzilli füzelerinin 2 bin 600 km menzilli olduğunu belirten siyasetçiler, Avrupa ile Rusya arasında yeni bir güven krizinin yaşanmaması için füzelerin Avrupa’yı tehdit edemeyecek bir yere yerleştirilmesinin gerekli olduğunu vurguladı. Hükümet partilerinin dış politika sözcüleri, Moskova’nın bu yönde atacağı adım karşısında, Washington’un da Romanya’daki füze kalkanı sistemini Rus denetimine açmasını önerdi. Berlin, Rusya ve ABD arasında yeniden silahlanma yarışına yol açabileceği ve Almanya’nın iki ülke arasındaki gerginliğin merkezi olacağı endişesiyle Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’nın feshedilmesine karşı çıkıyor.

Federal Dışişleri Bakanı, ABD’li ve Rus meslektaşlarıyla geçen günlerde yaptığı görüşmelerde, Berlin’in arabulucu olarak devreye girebileceğini söylemişti. Trump’ın anlaşmadan çekilme kararından sonra sosyal medya sitesi Twitter üzerinden bir açıklama yapan Dışişleri Bakanı Heiko Maas, "ABD, INF'den çıkmak istiyor. Maalesef Rusya, anlaşmaya bağlılığını yeniden tesis etmeye hazır değil. Bu anlaşma olmaksızın daha az güvenlik olacak. Silahlanmaya ilişkin değil, herkesi kapsayan silah kontrol mekanizmasına ilişkin tartışmaya ihtiyacımız var" şeklinde konuştu. Rusya'dan anlaşma kapsamına giren silahların denetlenebilir şekilde kaldırılmasını talep eden Almanya Dışişleri Bakanı, INF'nin iptal edilmesi olasılığı karşısında NATO bünyesindeki koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiğini de söyledi.

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