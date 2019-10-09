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Almanya’dan Rusya’ya giden trende radyasyon tespit edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2019 10:28 | Son Güncelleme

Berlin’den Moskova’ya giden yolcu treninde Belarus ve Polonya sınırlarında radyasyon tespit edilmesinin ardından yolcular kontrollü bir şekilde tahliye edildi.Rusya ile Almanya arasında yolcu taşımacılığı yapan bir tren yine Almanya’nın başkenti Berlin’de tren garından çıkarak Rusya’nın başkenti Moskova’da bulunan ve 1970 yılında inşa edilen tarihi Belarus tren garına hareket etti.

Almanya’dan Rusya’ya giden trende radyasyon tespit edildi

Berlin’den Moskova’ya giden yolcu treninde Belarus ve Polonya sınırlarında radyasyon tespit edilmesinin ardından yolcular kontrollü bir şekilde tahliye edildi.
Rusya ile Almanya arasında yolcu taşımacılığı yapan bir tren yine Almanya’nın başkenti Berlin’de tren garından çıkarak Rusya’nın başkenti Moskova’da bulunan ve 1970 yılında inşa edilen tarihi Belarus tren garına hareket etti. Tren Polonya ve Belarus sınırlarında hareket ederken kontrol şefleri ve trenleri denetleyen uzmanlar bir vagonun tuvaletinde aşırı miktarda radyasyon tespit etti. Bunun üzerine bu vagonda bulunan yolcular başka vagonlara tahliye edilerek vagon boşaltıldı. Trene ise Moskova’ya hareket etmesi yönünde izin verildi. Rusya’nın konu ile ilgili bilgilendirilmesi üzerine Moskova’daki tren garında büyük hareketlilik başladı.

Tedavi gören kanser hastası
Tren Moskova’ya akşam 19:35 sularında ulaştıktan sonra diğer vagonlarda bulunan yolcuların tümü güvenli bir şekilde trenden ayrıldı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’na bağlı ekipler ve radyasyon uzmanları hemen işe koyuldu. Radyasyon tespit edilen vagonda ve tuvaletinde yapılan incelemede çok az miktarda radyasyon izine rastlandı. İncelemeler tamamlandıktan sonra Rusya Acil Durumlar Bakanlığı kamuoyunu rahatlatan bir açıklama yaptı. Yolcuların incelenmesi sırasında bir yolcunun kanser hastalığı nedeniyle kemoterapi tedavisi gördüğü, yolculuk sırasında tuvalete giden hastadan dolayı tuvalette yoğun bir radyasyon izi kaldığının anlaşıldığı belirtildi. Açıklamada kemoterapi tedavisi gören hastaların bulundukları çevreye radyasyon yayabileceğine dikkat çekilirken, radyasyonun Belarus’tan Moskova’ya ulaşana dek ortadan kalktığı bilgisi geçildi.

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