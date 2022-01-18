Almanya’dan Rusya’ya Kuzey Akım 2 Uyarısı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırması durumunda bunun Rusya için politik, ekonomik ve mali olarak yüksek bir bedeli olacağını söyledi. Berlin’de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile biraraya geldikten sonra bir açıklama yapan Scholz, Rusya’dan Avrupa’ya doğalgaz akımı için planlanan Kuzey Akım 2 projesine atıfta bulunarak, Rusya’nın olası saldırısı karşılığında boru hattına yönelik yaptırımların da devreye gireceğini söyledi.

Kuzey Akım 2 konusunda, Almanya ve ABD arasında ortak bir tavır olduğunu ve boru hattının hangi koşullar altında işleyebileceğinin bu çerçevede net olarak belirlendiğini söyleyen Scholz, Rusya'nın Ukrayna'nın boru hattı projesinden bağımsız doğalgaz için transit ülke olarak kalma zorunluluğunu bildiğini ve bu kuralın zedelenmesi halinde yaptırımların devreye gireceğini iletti. Scholz, "Ukrayna'ya karşı askeri bir müdahalenin mali bedelinin çok yüksek olacağı bilinmeli" dedi.

Almanya ile ABD arasında uzun yıllar süren Kuzey Akım 2’ye yönelik ihtilafta, geçen yıl ABD Başkanı Joe Biden ve eski Başbakan Angela Merkel el sıkışmış, anlaşmaya göre Rusya'nın, doğalgazı Ukrayna‘ya karşı "silah" olarak kullanması durumunda, Almanya AB ile birlikte Rusya'ya karşı yaptırımlar devreye koymayı taahhüt etmişti. Basın toplantısında, bir olası Rus istilasının NATO'nun Ukrayna'ya yardımına yol açıp, açmayacağı yönündeki bir soruyu yanıtlayan Almanya Başbakanı, "Böyle bir olayın Moskova'ya ciddi siyasi, ekonomik ve finansal sorunlar çıkaracağını söylemek istiyorum" dedi. Scholz, Almanya’nın Ukrayna’ya doğrudan askeri yardımda bulunmayacağını da tekrarladı ve Moskova’ya krizin çözümünde diplomasi yolunun önünü açması şeklinde bir çağrıda bulundu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de, iki taraf arasındaki diplomatik diyaloğun devamından yana tavır alarak, Rusya ve NATO’nun 30 üyesini NATO-Rusya Konseyi'nde ortak hareket etmeye çağırdı. NATO’nun konsey masasında somut öneriler sunmaya hazır olduğunu belirten Stoltenberg, "Askeri riskleri azaltıcı anlaşmalar, askeri faaliyetlerde daha fazla şeffaflık ve ortak diyalog kanallarının iyileştirilmesi konularında anlaşabiliriz" şeklinde fikir belirtti.

Blinken Almanya yolcusu

Ukrayna konusundaki diplomasi trafiği önümüzdeki günlerde de sürecek. ABD Dışişleri Bakanı Blinken‘in Perşembe günü Berlin’e gelerek, burada Olaf Scholz ve Dışişleri Bakanı Baerbock ile buluşacağı ve Ukrayna ile ilgili gelişmeleri konuşacağı öğrenildi. Blinken’in, Almanya’ya gelmeden önce Ukrayna’da da görüşmeler yapacağı haber veriliyor.

Baerbock ile Lavrov Moskova’da görüştü

Öte yandan Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rus meslektaşı Sergey Lavrov ile Moskova’da biraraya geldi. Almanya’nın, Rusya'nın Ukrayna sınırına asker yığmasını "anlaşılması imkansız ve ciddi bir tehdit" olarak gördüğünü söyleyen Baerbock, Başbakan Scholz’un söylediklerine benzer bir açıklama yaparak, "Enerji bir silah olarak kullanılırsa bunun Kuzey Akım 2 boru hattı açısından da sonuçları olur" diye konuştu. Alman hükümetinin, Rusya ve Ukrayna'yı müzakere masasına oturtmak için "Normandiya Formatı" olarak adlandırılan müzakere sürecinin yeniden canlandırılmasını arzuladığını belirten Baerbock, tehlikeli gerginliğin yatıştırılması için diplomasinin geçerli tek yol olduğunu" söyleyerek, Rusya’nın Avrupa’nın ortak değerlerine saygı göstermesi gerektiğini ifade etti. Rus Dışişleri Bakanı Lavrov ise, Kuzey Akım 2’nin NATO ve Rusya arasındaki siyasi tartışmalara malzeme yapılmasını eleştirerek, "Boru hattı üzerinden yapıcı bir sonuca ulaşılamayacağını Alman meslektaşıma ilettim" dedi.

Döşenmesine başlandığından bu yana, Avrupa’nın Rus gazına bağımlılığını artıracağı yönünde kaygılar nedeniyle tartışmalı olan ve özellikle eski Başkan Donald Trump döneminde Almanya ile ABD’nin arasını açan Kuzey Akım 2 gaz boru hattı, Rusya'nın Baltık Denizi kıyısından başlayarak deniz boyunca Almanya'ya kadar iniyor. 11 milyar dolara mal olan 1200 kilometrelik hattı geçen yıl Eylül ayında tamamlanmıştı, ancak gazın akışı için hala Berlin’den ve AB’den onay bekliyor.

