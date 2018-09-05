Rusya ise İdlib'in durumunun Cuma günü yapılacak zirveden sonra netlik kazanacağını söyledi.Suriye ordusunun Rusya ve İran'ın desteğiyle İdlib'e olası bir operasyon için hazırlıkları devam ederken, Alman hükümeti Moskova'ya, Şam yönetimini İdlib'e askeri operasyon düzenlemekten alıkoyma çağrısında bulundu. Hükümet Sözcü Yardımcısı Ulrike Demmer, Çarşamba günü Berlin'de yaptığı açıklamada, "Rusya'dan Suriye rejimini olası bir felaketten alıkoymasını bekliyoruz" dedi. Diğer yandan Demmer, insani yardım örgütlerinin bölgeye erişimi olması gerektiğinin altını çizdi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın bir sözcüsü ise, İdlib'de yaşayan üç milyon insanın yarısının bu bölgeye göçmek zorunda kalan Suriyeliler olduğunu vurguladı. Sözcü, bölgeye düzenlenecek olası bir operasyonun gerçek bir "felakete yol açma" potansiyeli taşıyacağına dikkat çekti.

Rusya: İdlib'in durumu zirveden sonra netlik kazanacak

Tahran'da Rusya, Türkiye ve İran devlet başkanları arasında 7 Eylül'de yapılacak Suriye zirvesinin ana gündem maddesi olması beklenen İdlib ile ilgili Rusya'da kritik açıklamalar geldi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Suriye'de muhaliflerin bulunduğu İdlib vilayetinin askeri açıdan durumunun Tahran'da Cuma günü yapılacak zirveden sonra netlik kazanacağını söyledi. Ryabkov, TASS haber ajansında yer alan habere göre düzenlenen basın toplantısında, "Askeri açıdan durumun ve birçok konunun üç garantör ülke Türkiye, Rusya ve İran'ın liderlerinin Cuma günü yapacağı görüşmeden sonra netlik kazanacağını düşünüyorum" dedi.