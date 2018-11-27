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Almanya'dan Rusya'ya Ukrayna'nın gemi ve askerlerini serbest bırakma çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 15:21 | Son Güncelleme

Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen: - "Her iki taraf da durumun sakinleşmesi için itidalli davranmalı ve aktif olarak katkıda bulunduklarını göstermeli. Rusya, boğazlarda serbest geçişi sağlamalı ve orantısız davranmamalı"

BERLİN (AA) - Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, Kerç Boğazı’nda Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerginlik sonrası tarafların sakinleşmesi için “aktif” çalıştıklarını göstermeleri gerektiğini belirterek, Rusya'ya Ukrayna'ya ait gemi ve askerleri bir an önce serbest bırakma çağrısı yaptı.

Leyen, 17. Berlin Güvenlik Konferansı’nın açılışında yaptığı konuşmada, Rusya ve Ukrayna'ya ait gemiler arasında yaşanan olayda her şeyin net olmadığını söyledi.

Ukrayna'nın olaya dair kanıtlar sunması gerektiğini belirten Leyen, Rusya'ya, Ukrayna'ya ait gemi ve askerleri bir an önce serbest bırakma çağrısı yaptı.

Leyen, olayın kontrolden çıkmamasının sağlanmasının ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Rusya'nın geçmiş yıllarda bazı uluslararası kuralları ihlal ettiğini ifade eden Leyen, “Her iki taraf da durumun sakinleşmesi için itidalli davranmalı ve aktif olarak katkıda bulunduklarını göstermeli. Rusya, boğazlarda serbest geçişi sağlamalı ve orantısız davranmamalı.'' diye konuştu.

Ukrayna, Karadeniz'de Kerç Boğazı yakınlarında Rus savaş gemilerinin Ukrayna savaş gemilerine silahlı müdahalede bulunması nedeniyle dün akşam 30 günlük sıkıyönetim ilan etmişti.

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Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen kerç boğazı Rusya Ukrayna

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