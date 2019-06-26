Almanya'dan Rusya'ya yönelik yaptırımlara destek

BERLİN (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Birliği'nin (AB), Rusya'ya uyguladığı yaptırımların "doğru ve önemli" olduğunu söyledi.

Merkel, Federal Meclis'te (Bundestag) düzenlenen soru cevap oturumunda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarının uzatılmasına ilişkin bir soru üzerine Merkel, "Herhangi bir yaptırım konulmaması herkes için iyi olurdu. Ancak Rusya’nın Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü ihlal etmesi, yaptırımları 'doğru ve önemli' kılıyor." dedi.

Merkel, bir soru üzerine AB Komisyonu Başkanlığı için çözüm arayışlarının sürdüğünü belirterek, "Avrupa içinde sorumluluklarımız var. Baş aday prensibi konusunda ben aynı görüşümü koruyorum ancak Fransa Cumhurbaşkanı bu konuda benden farklı düşünüyor. Çözüm arayışına devam etmeliyiz." diye konuştu.

- AB Komisyonu Başkanlığında çetin pazarlık

AB yapısı içinde yasama sürecini başlatan, ayrıca Birliğin yürütme organı olarak müktesebatını, bütçesini ve programlarını uygulamaktan ve idari denetimden sorumlu kurum olan AB Komisyonu Başkanlığı önemli koltukların başında yer alıyor.