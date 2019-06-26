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Almanya'dan Rusya'ya yönelik yaptırımlara destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 16:46 | Son Güncelleme

Almanya Başbakanı Angela Merkel: - "Rusya’nın Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü ihlal etmesi, (Rusya'ya uygulanan) yaptırımları 'doğru ve önemli' kılıyor"

BERLİN (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Birliği'nin (AB), Rusya'ya uyguladığı yaptırımların "doğru ve önemli" olduğunu söyledi.

Merkel, Federal Meclis'te (Bundestag) düzenlenen soru cevap oturumunda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarının uzatılmasına ilişkin bir soru üzerine Merkel, "Herhangi bir yaptırım konulmaması herkes için iyi olurdu. Ancak Rusya’nın Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü ihlal etmesi, yaptırımları 'doğru ve önemli' kılıyor." dedi.

Merkel, bir soru üzerine AB Komisyonu Başkanlığı için çözüm arayışlarının sürdüğünü belirterek, "Avrupa içinde sorumluluklarımız var. Baş aday prensibi konusunda ben aynı görüşümü koruyorum ancak Fransa Cumhurbaşkanı bu konuda benden farklı düşünüyor. Çözüm arayışına devam etmeliyiz." diye konuştu.

- AB Komisyonu Başkanlığında çetin pazarlık

AB yapısı içinde yasama sürecini başlatan, ayrıca Birliğin yürütme organı olarak müktesebatını, bütçesini ve programlarını uygulamaktan ve idari denetimden sorumlu kurum olan AB Komisyonu Başkanlığı önemli koltukların başında yer alıyor.

Mevcut AB Komisyonu Başkanı Lüksemburglu Jean-Claude Juncker'in görev süresi 31 Ekim'de sona eriyor. 1 Kasım'da yeni başkanın göreve başlaması gerekiyor.

Komisyon Başkanı, 28 ülkenin liderinin ortak bir adayda karar kılmasıyla belirleniyor. Belirlenen liderin ataması ise AP'nin onayıyla yapılıyor. Görevini 5 yıl sürdürecek yeni Komisyon başkanının AB Konseyinde nitelikli çoğunlukla belirlenmesi (28 oydan 21'i) ve AP üyelerinin çoğunluğunun onayını alması, bu nedenle de seçim sonuçlarının dikkate alınması ve AP’deki siyasi partiler arasında uzlaşı sağlanması gerekiyor.

Halihazırda üye ülkeler ve AP, "en çetin pazarlığı" AB Komisyonu Başkanlığı için yürütüyor.

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Almanya Başbakanı Angela Merkel

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