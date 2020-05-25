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Almanya'dan Salgın Önlemlerini Uzatma Kararı

25.05.2020 19:23 | Son Güncelleme

Alman hükümeti, Corona salgınına karşı mücadelede alınan önlemlerin 5 Temmuz’a kadar uzatılmasına karar verdi. Hükümet bu kararı virüsün yayılma hızının yavaşlatılması yolunda son haftalarda sağlanan ilerlemeleri tehlikeye atmamak için aldığı açıklandı

Almanya'dan Salgın Önlemlerini Uzatma Kararı

Alman hükümeti, Corona salgınına karşı mücadelede alınan önlemlerin 5 Temmuz’a kadar uzatılmasına karar verdi. Konuyla ilgili basında çıkan haberleri doğrulayan Federal Hükümnet Sözcüsü Steffen Seibert, sosyal mesafenin yanısıra, hijyen kurallarının bu tarihe kadar geçerli kalacağını açıkladı.

Toplu halde bir araya gelme olanakları konusunda gevşetmeler olacağını söyleyen, nitekim kapalı mekanlarda veya kamuya açık alanlarda iki haneye mensup on kişinin bir araya gelebileceğini belirten Seibert, Başbakan Angela Merkel’in diğer önlemleri sürdürme kararını "Virüsün yayılma hızının yavaşlatılması yolunda son haftalarda sağlanan ilerlemeleri tehlikeye atmak istemiyoruz" sözleriyle gerekçelendirdi. Hükümet daha önce, vaka sayısının azalması ve yayılmasının kontrol altına alınması üzerine önlemlerin 5 Haziran’a kadar uzatıldığını açıklamış, buna karşılık mağazaların açılmasını ve okullarında kademeli olarak eğitim vermeye başlamasını, ayrıca yaşamı sınırlayan bazı diğer önlemin kaldırılması kararlaştırmıştı.

İflasın eşiğindeki Lufthansa’ya 9 milyar Euro’luk kurtarma planı

Öte yandan Corona virüsü salgını nedeniyle iflasın eşiğine gelen Alman havayolu şirketi Lufthansa ile federal hükümet arasında anlaşma sağlandı. Federal Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, hükümet ve Lufthansa temsilcileri arasında haftalardır süren görüşmeler sona erdi ve şirketi kurtarma anlaşmasına imzalar atıldı. Buna göre, hükümet, Lufthansa'ya 9 milyar Euro yardım yapacak ve yüzde 20'lik hissenin sahibi olacak. Hükümet daha önce kredi akışıyla şirkete yüzde 25 oranında ortaklık istemiş, ayrıca alınacak kararlarda veto hakkı talep etmişti. Kurtarma paketi karşılığında ağır yük altına girmeyi reddeden Lufthansa Yönetim Kurulu Başkanı Carsten Spohr, bu şartları kabul etmeyeceklerini, gerekirse tahkim aracılığıyla iflasa gidebileceklerini söylemişti. Varılan uzlaşı Lufthansa’nın zaferi olarak tanımlanırken, anlaşmanın hayata geçirilebilmesi için AB Komisyonu tarafından da onaylanması gerekiyor.

15 Haziran’da bazı Avrupa ülkelerine uçuşlar başlıyor

Avrupa’nın birinci, dünyanın 9’uncu büyük havayolu şirketi olan Lufthansa, 760 uçaklık filoya ve 138 bin işçiye sahip. Ancak salgın nedeniyle kapasitesini yüzde 20’ye indiren şirketin yolcu sayısı, kriz öncesi taşıdığı yolcu sayısının yüzde 1’ine düşmüş durumda. Korona krizinden en derin darbe alan Alman şirketi olan Lufthansa, muhtemelen 15 Haziran’dan itibaren Avrupa’da 20 destinasyona uçuşlarını yeniden başlatacağını duyurdu. Bu kentler arasında İspanya'dan Mayorka, İbiza, Yunanistan'dan Girit ve Rodos, İtalya'dan da Venedik bulunuyor. Listede Lufthansa’nın Münih ve Frankfurt’tan İstanbul’a düzenli uçuşları yer almıyor. Bir yetkili söz konusu uçuşların ne zaman başlayacağı konusundaki kararın gelecek hafta açıklanacağı bildirdi.

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