Almanya'dan Serrac'a "gitme" çağrısı

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Libya'da BM'nin tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) Başbakanı Fayiz Serrac'ı, 31 Ekim'de görevi bırakma planını ertelemeye çağırdı.

Maas, Serrac ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesi sonrasında yaptığı yazılı açıklamada, Serrac'ın görevde kalmasının, geçen hafta imzalanan kalıcı ateşkes anlaşması ile başlayan siyasi müzakere sürecinin devamlılığı için önem taşıdığını belirtti. Kalıcı ateşkes anlaşması ve siyasi sürecin başlamasını "barış için gerçek bir fırsat" diye nitelendiren Maas, "Siyasi görüşmelere başlanması ışığında Sayın Serrac'ın istifasını ertelemesini ve diyalog süreci boyunca görevinde kalmasını arzu ederiz" dedi.

"Kurumsal ve idari süreklilik" vurgusu

Başbakan Angela Merkel'in de bu arzuyu paylaştığını vurgulayan Almanya Dışişleri Bakanı, "Bizim bakış açımıza göre bu, hayati önem taşıyan önümüzdeki haftalarda kurumsal ve idari sürekliliğin güvence altına alınması için önem taşımaktadır" diye konuştu.

Almanya, Libya'da Trablus merkezli UMH ile ülkenin doğu ve güney bölgelerinde kontrolü elinde bulunduran Halife Hafter güçleri arasındaki barış görüşmelerinde arabulucu rol oynayan ülkeler arasında yer alıyor.