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Almanya'dan Serrac'a "gitme" çağrısı

30.10.2020 21:21 | Son Güncelleme

Almanya, 31 Ekim'de görevini bırakacağını açıklayan Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti lideri Fayiz Serrac'dan, sürekliliği sağlamak üzere barış süreci boyunca görevde kalmasını istedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Libya'da BM'nin tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) Başbakanı Fayiz Serrac'ı, 31 Ekim'de görevi bırakma planını ertelemeye çağırdı.

Maas, Serrac ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesi sonrasında yaptığı yazılı açıklamada, Serrac'ın görevde kalmasının, geçen hafta imzalanan kalıcı ateşkes anlaşması ile başlayan siyasi müzakere sürecinin devamlılığı için önem taşıdığını belirtti. Kalıcı ateşkes anlaşması ve siyasi sürecin başlamasını "barış için gerçek bir fırsat" diye nitelendiren Maas, "Siyasi görüşmelere başlanması ışığında Sayın Serrac'ın istifasını ertelemesini ve diyalog süreci boyunca görevinde kalmasını arzu ederiz" dedi.

"Kurumsal ve idari süreklilik" vurgusu

Başbakan Angela Merkel'in de bu arzuyu paylaştığını vurgulayan Almanya Dışişleri Bakanı, "Bizim bakış açımıza göre bu, hayati önem taşıyan önümüzdeki haftalarda kurumsal ve idari sürekliliğin güvence altına alınması için önem taşımaktadır" diye konuştu.

Almanya, Libya'da Trablus merkezli UMH ile ülkenin doğu ve güney bölgelerinde kontrolü elinde bulunduran Halife Hafter güçleri arasındaki barış görüşmelerinde arabulucu rol oynayan ülkeler arasında yer alıyor.

Barış süreci çerçevesinde şimdiye kadar video-konferans yoluyla görüşen tarafların 9 Kasım'da Tunus'ta yüz yüze bir araya gelmesi planlanıyor. Görüşmelerde seçim takviminin netleştirilmesi bekleniyor.

UMH: Serrac tutumunda ısrarlı

UMH'dan yapılan açıklamada, bir "güç boşluğunun" önlenmesi için Serrac'a çeşitli ülkelerden görevde kalması çağrısı geldiği, bu çağrıları yapanlar arasında "dost ülke liderleri"nin yanı sıra BM yetkilileri ve sivil toplum kuruluşlarının da bulunduğu bildirildi. Ancak Serrac'ın "Libya'daki krizden çıkış yolu bulunabilmesi için mevcut siyasi aktörlerin aradan çekilmesinin yararlı olacağı" görüşünde ısrarcı olduğu da açıklamada yer aldı.

Türkiye'nin desteklediği UMH'nın lideri Serrac, Eylül ayında yaptığı açıklamada, siyasi müzakere sürecine yol açmak için en geç Ekim ayı sonunda görevini bırakacağını bildirmiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu açıklama üzerine "Böyle bir gelişme bizler için üzüntü verici" diyerek Serrac güçlerinin Türkiye'nin de müdahalesiyle Hafter'e karşı önemli kazanımlar elde ettiğine dikkat çekmişti.

AFP/BK,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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