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Almanya'dan silah ihracatında yeni rekor

15.06.2020 22:45 | Son Güncelleme

Alman hükümeti 2019 yılında son on yılın en büyük silah ihracatına yeşil ışık yaktı.

Almanya'dan silah ihracatında yeni rekor

Satışına izin verilen silahların toplam değeri 8 milyar euroyu geçiyor.Alman hükümetinin silah ihracatıyla ilgili Çarşamba günü bakanlar kurulunda ele alınacak raporunun ayrıntıları kamuoyuna yansıdı.

The Pioneer adlı haber portalının Salı günkü "Başkent-Brifing" adlı haber bülteninde rapora dayandırılan bir haber yer alıyor. Habere göre

Raporda "2019 yılında Almanya 11 bin 479 tekil başvuruda silah ve cephanelerin sevkiyatı için kesin izin verdi" deniliyor. Rapora göre hükümetin izin verdiği silah, teçhizat ve cephanenin toplam değeri 8 milyar 15 milyon euroyu buluyor. 2018 yılında bu miktar 4 milyar 824 milyon euro olarak kaydedilmişti.

Rapora göre Berlin geçen yıl yaklaşık 3 milyar euro değerinde paletli ve tekerlekli askeri aracın satışına yeşil ışık yaktı. Ayrıca 1 milyar 120 milyon euro değerinde bomba, torpido ve füze; 636 milyon euro değerinde atış kontrol sistemi; 440 milyon euro değerinde savaş gemisinin satışına izin verildi.

Satış izni verilen silahların 4 milyar 484 milyon euroluk kısmı yani yüzde 56'sı Avrupa Birliği ve NATO ülkelerine ihraç edildi ya da edilecek. Üçüncü ülkelere yapılan ihracatın toplam hacmi ise 3 milyar 531 milyon euroyu buluyor. Silah ihraç edilen bu ülkeler arasında Mısır 801 milyon 800 bin euro, Endonezya ise 201 milyon 800 bin euro ile başı çekiyor.

AFP / EC, BK

©Deutsche Welle Türkçe

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