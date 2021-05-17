Almanya'dan Sincan'da Üretim Yapan Firmalara Ceza Getirecek Yasa

Alman şirketleri 2023 yılından itibaren Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki faaliyetlerini sona erdirmek zorunda kalacak. Federal Meclis Bilimsel Hizmetler Dairesi tarafından hazırlanan uzman raporuna göre, aralarında Adidas, BMW, Siemens ve Volkswagen gibi dünya markalarının olduğu çok sayıda şirket, 1 Ocak 2023’de yürürlüğe girecek "Tedarik Zinciri Yasası" adlı yeni düzenleme nedeniyle Sincan’daki üretimlerini ve ortaklıklarını sona erdirmesi gerekecek.

Yasanın uluslararası alanda faal Alman şirketlerini insan hakları, çocuk işçiliği, iklim ve doğal kaynaklar konusunda sorumluluk altına aldığını vurgulayan rapor "Çin’in toplama kamplarında insan haklarına aykırı bir şekilde tuttuğu Uygurların, zorla çalıştırılmasının da yasanın sınırları içinde görüleceğini" ifade ediyor.

Federal Meclis Bilimsel Hizmetler Dairesi’nin raporunda, adı geçen Alman şirketlerinin üretim merkez ve fabrikalarını, Çin’in "mesleki eğitim merkezleri” olarak adlandırdığı, uluslararası kamuoyunun ise "toplama kampları" diye tanımladığı kampların yakınında kurmaları eleştirilirken bu işletmelerde, binlerce Uygur’un zorla çalıştırıldığının bağımsız başka uluslararası raportörler tarafından da ispatlandığı belirtildi.