Almanya'dan şirketleri dış alımlara karşı koruma hamlesi

Yüzde 10'un üzerindeki alımlara bildirim yükümlülüğü geliyor.Alman hükümeti, aşı, ilaç, koruyucu malzeme ve solunum cihazı gibi tıbbi donanım üreten ve geliştiren Alman şirketlerini yabancı yatırımcılardan korumak için dış ticaret yönetmeliğini sertleştirdi.

Bakanlar Kurulunda bugün kabul edilen değişiklik, aşı, ilaç ya da koronavirüse karşı kişisel koruyucu malzemeler üreten ya da geliştiren Alman şirketlerini dış alımlardan korumayı ve hükümetin müdahale için daha hızlı bir şekilde devreye girebilmesini sağlamayı amaçlıyor.

Dış ticaret yönetmeliğinde yapılan değişiklikle AB dışındaki ülkelerden şirketlerin bir Alman şirketten yüzde 10'dan fazla hisse satın almak istemesi durumunda bildirim yükümlülüğü getiriliyor. Bildirim yükümlülüğü, koruyucu donanım, maske ve solunum cihazı üreticilerini de kapsıyor.

Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, Çarşamba günü yaptığı açıklamada "Mevcut korona krizi tıp alanında teknik bilgi ve birikimin, Almanya ve Avrupa'nın kendi üretim kapasitelerine sahip olmasının kriz dönemlerinde ne kadar önemli olabileceğini gösteriyor" dedi. Altmaier, sağlık sektöründe Almanya'nın güvenlik çıkarlarının daha kapsamlı bir şekilde korunması gerektiğini vurguladı.